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Чтобы получить господдержку, ИП должны иметь выручку не более 373 тысяч

10.05.2019 12:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чтобы получить господдержку, ИП должны иметь выручку не более 373 тысяч

Узаконены предельные значения выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной финподдержки.

Информация содержится в Постановлении, принятом Совмином Беларуси 4 мая и опубликованном на сайте ведомства.

Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием господдержки в 2019 году, предельные значения выручки составляют: 373 тыс. рублей – для ИП, 2,735 млн – для микроорганизаций; 10,318 млн – для малых организаций, для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района – 20 млн рублей.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, которые установлены с 1 января.

 
 
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Узаконены предельные значения выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной...
 
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