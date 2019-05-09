Чтобы получить господдержку, ИП должны иметь выручку не более 373 тысяч

Узаконены предельные значения выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной финподдержки.

Информация содержится в Постановлении, принятом Совмином Беларуси 4 мая и опубликованном на сайте ведомства.

Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием господдержки в 2019 году, предельные значения выручки составляют: 373 тыс. рублей – для ИП, 2,735 млн – для микроорганизаций; 10,318 млн – для малых организаций, для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района – 20 млн рублей.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, которые установлены с 1 января.