|
Чтобы получить господдержку, ИП должны иметь выручку не более 373 тысяч
10.05.2019 12:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Узаконены предельные значения выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной финподдержки.
Информация содержится в Постановлении,
Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием господдержки в 2019 году, предельные значения выручки составляют: 373 тыс. рублей – для ИП, 2,735 млн – для микроорганизаций; 10,318 млн – для малых организаций, для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района – 20 млн рублей.
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, которые установлены с 1 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узаконены предельные значения выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)