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Мобильная связь МТС заработала в тоннелях между станциями «Петровщина» и «Грушевка»

10.05.2019 12:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мобильная связь МТС заработала в тоннелях между станциями «Петровщина» и «Грушевка»

Мобильная связь и скоростной интернет МТС теперь доступны в перегонах между станциями первой линии метро: «Петровщина», «Михалово», «Грушевка».

Кроме того, оператор продолжает включать базовые станции в тоннелях второй ветки столичной подземки. Пассажиры могут комфортно пользоваться связью во время движения поездов в перегонах между станциями «Могилевская», «Автозаводская», «Партизанская», «Тракторный завод» и «Пролетарская». Таким образом связью МТС уже охвачено восемь станций метрополитена.

Пропускная способность сети высокая: можно слушать музыку, смотреть фильмы онлайн и обмениваться файлами. Запуск связи в тоннелях обусловлен ростом потребности пассажиров на высокоскоростной интернет в столичной подземке.

Каждый день минским метро пользуются тысячи пассажиров. Новые технологии призваны обеспечить их большим комфортом во время поездок. Схожие проекты реализованы во многих городах мира и являются имиджевыми.

 
 
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Мобильная связь и скоростной интернет МТС теперь доступны в перегонах между станциями первой линии метро: «Петровщина», «Михалово», «Грушевка».
 
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