В «Белнефтехиме» рассказали о качестве белорусского топлива

Поступление на белорусские НПЗ некачественной российской нефти не повлияло на качество производимого топлива.

Об этом заявили в концерне «Белнефтехим», сообщает БЕЛТА .

Из-за отсутствия качественного сырья заводы были вынуждены сократить объемы переработки. Все сырье и нефтепродукты проходят несколько этапов контроля в лабораториях.

По словам специалистов, в случае малейшего несоответствия нормативным документам топливо не выходит за пределы завода.

В «Белнефтехиме» заявили, что после поступления некачественной нефти в Беларусь были приняты все меры для обеспечения производства топлива высшего качества. В настоящее время нефтепродукты на «Нафтане» и Мозырском НПЗ, отвечают самым высоким международным стандартам.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.