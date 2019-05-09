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В «Белнефтехиме» рассказали о качестве белорусского топлива
10.05.2019 09:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Поступление на белорусские НПЗ некачественной российской нефти не повлияло на качество производимого топлива.
Об этом заявили в концерне «Белнефтехим», сообщает
Из-за отсутствия качественного сырья заводы были вынуждены сократить объемы переработки. Все сырье и нефтепродукты проходят несколько этапов контроля в лабораториях.
По словам специалистов, в случае малейшего несоответствия нормативным документам топливо не выходит за пределы завода.
В «Белнефтехиме» заявили, что после поступления некачественной нефти в Беларусь были приняты все меры для обеспечения производства топлива высшего качества. В настоящее время нефтепродукты на «Нафтане» и Мозырском НПЗ, отвечают самым высоким международным стандартам.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Беларусь оценила
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Поступление на белорусские НПЗ некачественной российской нефти не повлияло на качество производимого топлива.
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