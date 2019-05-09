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Хроники хроников. Почему госсектору вливания не впрок, и как поживают десять проблемных предприятий
10.05.2019 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятиям госсектора в последнее время достается повышенное внимание. Позиция вроде бы прежняя — это наши флагманы, бренды. Но уже не без раздражения — мол, многовато среди них хронически несправляющихся, и их господдержку следует прекратить. Тем более ее эффективность вызывает все больше вопросов.
Проблемный госсектор: корни проблемы
Доля госсектора экономики в Беларуси составляла более 65% от общего объема инвестиций в основной капитал. При этом уровень эффективности инвестиций в частном секторе был значительно выше, и этот разрыв с 2013 г. только увеличивался, констатирует завсектором инвестиционной политики Института экономики НАН Беларуси Екатерина Зайцева в
Эксперт отмечает, что в 2009—2012 годах в Беларуси началось замедление темпов экономического роста и уменьшение прироста вложений в основной капитал субъектов хозяйствования. При этом рост инвестиционной активности поддерживался масштабными государственными инвестициями в виде предоставления широкого спектра льготных кредитов на строительство, значительной бюджетной поддержкой предприятий традиционных секторов экономики (обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства).
Снижение объемов инвестиций в основной капитал в 2014-2016 годах стало результатом уменьшения объемов госфинансирования и его доступности для организаций реального сектора экономики. Начиная с 2015 года политика Нацбанка по сокращению льготного кредитования для сдерживания инфляции предполагала значительное снижение финансирования госпрограмм. Девальвация белорусского рубля и российского рубля в конце 2014 — начале 2015 года привела к высоким потерям для экспортоориентированных на российский рынок промпредприятий, а также для производств, сконцентрированных на внутреннем рынке страны.
Усиленный рост кредитования экономики в 2012—2014 годах в иностранной валюте привел к значительным издержкам от переоценки кредиторской и обесценения дебиторской задолженностей. В итоге удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций превысил 20% к концу 2015 года, при этом на долю госсектора приходились рекордные 77,5% убытка от хоздеятельности. «Неблагоприятные внешнеэкономические условия стали лишь одним из факторов снижения уровня финансовой устойчивости реального сектора экономики. Основная причина — низкая операционная эффективность государственных субъектов хозяйствования, — констатирует Екатерина Зайцева. — При этом наличие „мягких“ бюджетных ограничений в секторе госпредприятий, льготное кредитование и реструктуризация долгов не способствовали повышению эффективности хозяйствования и использования ими имеющихся ресурсов». Некоторые предприятия накопили большой объем задолженности по полученным кредитам и займам.
Помимо льготного кредитования неэффективному распределению капитала способствовали также различные виды фискальной и квазифискальной поддержки госпредприятий, составляющие в среднем ежегодно около 2% ВВП. В середине 2015 г. правительство начало выпускать облигации для конвертации займов, выданных госпредприятиям, в том числе сельскохозяйственным. В течение 2015−2016 годов объем операций по реструктуризации долга составил около 1,8 млрд долларов, что увеличило объем госдолга, номинированного в иностранной валюте.
«Проводимая политика массированной модернизации обрабатывающих производств не добилась желаемых результатов. Таким образом, крупное перераспределение капитала, финансируемого за счет заемных средств, способствовало ухудшению экономической активности в секторах с высоким уровнем задолженности», — пишет эксперт. Отмечен спад рентабельности активов госпредприятий с 5,6% до минус 0,57% в 2015 году при концентрации в 82,4% всех совокупных активов в госсекторе. В 2016—2017 годах этот показатель составил только 0,92% и 1,1% соответственно (для сравнения в частном секторе — 5,4% и 12%). Отставание производительности труда в государственном секторе от частного год от года увеличивалось за счет неэффективного распределения капитала в экономике. Доля занятых на госпредприятиях и с долей госсобственности составляла более 70% от общего количества занятого населения в экономике.
Значительные капиталовложения не смогли улучшить показатели государственных предприятий, отмечает автор. Чистая прибыль на одного занятого в обрабатывающих промышленных предприятиях частного сектора в 2016—2017 годах была в 1,5 раза выше этого показателя в госсекторе. «При этом низкий уровень операционной эффективности предприятий государственного сектора экономики не позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы», — отмечено в статье.
Флагманы и аутсайдеры
Два года назад TUT.BY
Но сначала хорошие новости. Судя по готовым отчетам ОАО, опубликованным на Едином портале финансового рынка, большинство получавших значительную господдержку предприятий, девять из десяти, работали с прибылью от реализации продукции. Вроде бы не ахти какое достижение, но, к примеру, в 2015 году таких было шесть.
Однако чистую прибыль показали всего четыре предприятия (одно в 2015-м году), так как на нее по-прежнему значительно влияет закредитованность, списание курсовых разниц, реализация крупных инвестпроектов.
Один из самых громких брендов страны, МАЗ, в прошлом году
Два другие промышленные флагмана, МТЗ и БелАЗ, выглядят заметно благополучнее.
Прибыль от реализации МТЗ в 2018 году снизил на 8,7%, но она составила более 180 млн рублей. Удержалась в плюсе и чистая прибыль. БелАЗ увеличил прибыль от реализации на 39,5%, а чистую прибыль — более чем в 1,5 раза.
В непростой ситуации в 2014—2015 году был БМЗ, который основательно
Отдачи от вложенных в деревообработку миллиардах все еще ожидают. В частности, предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году
Затяжные
Единственным предприятием десятки, показавшим в прошлом году убытки от реализации, стало ОАО «Красносельскстройматералы». Растут у предприятия и суммы чистого убытка.
Два последних года растет прибыль от реализации продукции ОАО «Камволь». Однако в прошлом году предприятие, в модернизацию которого за пять лет, с декабря 2012-го по декабрь 2017 года,
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Предприятиям госсектора в последнее время достается повышенное внимание. Позиция вроде бы прежняя - это наши флагманы, бренды. Но уже не без раздражения - мол,...
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