Глава Витебской области не готов передать всю торговлю «Евроопту». Надо развивать потребкооперацию

Источник материала: Tut.by

В Витебской области не готовы полностью передать торговлю «Евроопту» и другим крупным сетям. Об этом заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.





Он признал, что положение магазинов потребкооперации «с каждым годом становится все хуже, некоторые районные общества стали банкротами , и это в первую очередь сказывается на качестве торгового обслуживания сельского населения». «Данную проблему мы рассматривали в исполкоме и договорились создать крупную сеть с управляющей компанией, исключив промежуточные районные звенья и тем самым сократив затраты», — сказал Шерстнев (цитата по « Витебские вести »).

В качестве примера он привел сеть «Евроопт». У этой торговой сети управленческий аппарат на всю страну меньше, чем в Витебской области у потребкооперации.

— Они работают современно, а райпо — по старинке. Поэтому стоит первоочередная задача — поменять подходы, оптимизировать, уменьшить затратную часть. Это нелегко, если учесть специфику нашего региона. На Витебщине свыше 6,3 тыс. населенных пунктов, а на Брестчине, к примеру, чуть более 3 тыс, — отметил губернатор.

Николай Шерстнев напомнил, что в Витебской области отважились на эксперимент с участием «Евроопта». В настоящее время Оршанский район полностью обслуживается «Еврооптом», и рентабельность торговли здесь выше, чем в среднем по стране.

— Но Оршанщину не сравнить с Городокским или Россонским районами, где населенные пункты расположены не так компактно, — председатель Витебского облисполкома. — Мы не готовы полностью передать торговлю «Евроопту» и другим сетям. Можем потерять то, что есть. Но надо последовательно, шаг за шагом модернизировать потребкооперацию, учиться конкурировать на современном уровне, предлагать качественный товар по лучшим ценам. В этом году должны закончить формировать управленческую структуру, а в следующем ждать результат.

Напомним, минувшим летом Александр Лукашенко подписал указ № 297 «О проведении эксперимента», которым позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%. Этим правом воспользовался крупнейший ритейлер страны «Евроторг». Незадолго до этого жители городского поселка Ореховск обратились к властям с требованием пустить к ним ритейлера.

Всего «Евроторг» открыл в Оршанском районе 34 торговых объекта (33 из них — на месте магазинов потребкооперации). В 2018 году в Копыси появилась «Корона», а в Орше — 3 магазина «Доброном», которые также связывают с владельцами «Евроопта».

Согласно указа № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», «Евроторг» планирует за 2019 год открыть еще 8 новых магазинов. «Санта Ритейл» должна до 2020 года возвести 3 торговых объекта, а «ДОРОРС» отремонтировать 11 магазинов. В планах значится строительство торгового центра «Ривона» площадью 2 тыс. кв. метров в Орше.

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