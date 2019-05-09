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Глава Витебской области не готов передать всю торговлю «Евроопту». Надо развивать потребкооперацию
10.05.2019 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области не готовы полностью передать торговлю «Евроопту» и другим крупным сетям. Об этом заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.
Он признал, что положение магазинов потребкооперации «с каждым годом становится все хуже, некоторые районные общества
В качестве примера он привел сеть «Евроопт». У этой торговой сети управленческий аппарат на всю страну меньше, чем в Витебской области у потребкооперации.
— Они работают современно, а райпо — по старинке. Поэтому стоит первоочередная задача — поменять подходы, оптимизировать, уменьшить затратную часть. Это нелегко, если учесть специфику нашего региона. На Витебщине свыше 6,3 тыс. населенных пунктов, а на Брестчине, к примеру, чуть более 3 тыс, — отметил губернатор.
Николай Шерстнев напомнил, что в Витебской области отважились на эксперимент с участием «Евроопта». В настоящее время Оршанский район полностью обслуживается «Еврооптом», и рентабельность торговли здесь выше, чем в среднем по стране.
— Но Оршанщину не сравнить с Городокским или Россонским районами, где населенные пункты расположены не так компактно, — председатель Витебского облисполкома. — Мы не готовы полностью передать торговлю «Евроопту» и другим сетям. Можем потерять то, что есть. Но надо последовательно, шаг за шагом модернизировать потребкооперацию, учиться конкурировать на современном уровне, предлагать качественный товар по лучшим ценам. В этом году должны закончить формировать управленческую структуру, а в следующем ждать результат.
Напомним, минувшим летом Александр Лукашенко
Всего «Евроторг» открыл в Оршанском районе 34 торговых объекта (33 из них — на месте магазинов потребкооперации). В 2018 году в Копыси появилась «Корона», а в Орше — 3 магазина «Доброном», которые также связывают с владельцами «Евроопта».
Согласно указа № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», «Евроторг»
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В Витебской области отважились на эксперимент с участием «Евроопта». В настоящее время Оршанский район полностью обслуживается этой сетью.
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