Глава Банка развития: Мы убедили инвесторов в макроэкономической стабильности в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в белорусских рублях, позитивно скажется на размере золотовалютных резервов Беларуси. Таким образом прокомментировал реализацию проекта председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.





Сегодня подконтрольный правительству Беларуси финансовый институт официально сообщил о размещении 3-летних еврооблигаций объемом 210 млн белорусских рублей с доходностью 12% годовых на глобальном рынке Ирландской фондовой биржи.

Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.

Андрей Жишкевич пояснил, что команда Банка развития, проводя в середине апреля двухнедельное роуд-шоу по евробондам в долларах, в обязательном порядке на каждой из нескольких десятков встреч с инвесторами интересовалась их готовностью на следующем этапе поучаствовать и в рублевом выпуске. «Для нас это была пусть и опциональная, но на самом деле очень нужная и желаемая «вишенка на торте», — сказал Жишкевич TUT.BY.

— Нам как национальному финансовому институту развития очень важно в том числе формировать абсолютно новые для страны финансовые инструменты. Для этого было необходимо убедить потенциальных инвесторов не только в собственной надежности и кредитоспособности, но и в устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в Беларуси в целом, — пояснил глава Банка развития. — Серьезным подспорьем в этом было и то, что в большинстве встреч приняли участие наши коллеги из Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка. Мы очень благодарны за их квалифицированную и профессиональную позицию, которая, судя по итогу, была воспринята весьма позитивно.

Андрей Жишкевич считает, что «выпуск еврооблигаций в национальной валюте — это знаковое событие для каждой страны, оценка зрелости финансовой системы». «Были выпуски в российском рубле, тенге, гривне, лари… Теперь к ним добавился и белорусский рубль», — сказал он.

Помимо прочего, размещение Банком развития еврооблигаций в белорусских рублях означает, что «зарубежные инвесторы обеспечат чистую продажу на валютном рынке на эквивалентную сумму 100 млн долларов, что очевидно позитивно скажется на размере золотовалютных резервов Беларуси».

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2019 года, по предварительным данным, составили 7,568 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка. За апрель 2019 года ЗВР выросли на 322,7 млн долларов (на 4,5%) после роста в марте на 150,5 млн долларов (на 2,1%). С начала года резервы выросли на 5,7%.

Напомним, в апреле Банк развития Беларуси разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 500 млн долларов под 6,75% годовых.

Стоит отметить, что на днях один из крупных инвесторов Беларуси Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста белорусской экономики в 2019 году до 2% с 2,5%, которые банк прогнозировал в ноябре в своем традиционном обзоре. Эксперты также ожидают рост ВВП Беларуси в 2020 году на уровне 1,8%. В ЕБРР объяснили корректировку прогноза негативными последствиями реализуемого в России налогового маневра в нефтяной сфере. «Новая система налогообложения нефти в РФ может значительно снизить доходы белорусских нефтеперерабатывающих заводов, что повлияет на платежный баланс и приведет к сокращению экспорта и экономики в целом», — считают авторы обзора.

У Минска до сих пор остается нерешенным спор с Россией по компенсации налогового маневра в нефтяной сфере. Потери белорусского бюджета в 2019 году оценены в 380 млн долларов при цене 70 долларов за 1 баррель, а общая недостача за 2019−2024 годы — 10−11 млрд долларов.