Майские каникулы опустошили валютные заначки белорусов

Источник материала: Tut.by

Тридцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в апреле граждане резко, более чем в два раза, увеличили чистую продажу, со гласно материалам Нацбанка . Такое поведение вполне типично для начала отпускного сезона, тем более, что в нынешнем году у многих оказалась фактически не рабочей первая половина мая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В апреле граждане сдали на 17,7% больше валюты, чем в марте, — 683,5 млн долларов. Покупка выросла на 4,2% — до 504 млн долларов.

Объем чистой продажи валюты в апреле вырос в 1,8 раза до 179,5 млн долларов. Это максимальное значение с сентября прошлого года. За четыре месяца чистая продажа наличной валюты составила 479 млн долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам четырех месяцев на 140,1 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски не реализуются. Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам четырех месяцев субъекты оказались уже чистым продавцом — продажа превысила покупку на 165,2 млн долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в декабре превысили 1000 рублей , но в начале года снова опустились . По итогам марта заветный рубеж был вновь превзойден . МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.