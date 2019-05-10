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Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей

11.05.2019 09:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой сев в Беларуси, по данным на 11 мая, проведен на 2,26 млн га, или на 92,5% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершен: посеяно 894,6 тыс. га. Сев кукурузы в Беларуси проведен на 825,5 тыс. га, или на 80% запланированных площадей. Кукуруза на зерно посеяна на 256,6 тыс. га (115,1% плана), на силос - 568,9 тыс. га (70,3% плана). Картофель посадили на 23,5 тыс. га (98,6%), овощи - на 4,37 тыс. га (78%). Завершен сев сахарной свеклы и льна-долгунца. Ведутся работы по севу однолетних трав (268,6 тыс. га, или 93,8%).

Как сообщалось, в нынешнем году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га. Кукурузу намерены посеять на площади более 1 млн га, картофель – на 24,5 тыс. га. Завершить сев яровых культур планируется к 15 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой сев в Беларуси, по данным на 11 мая, проведен на 2,26 млн га, или на 92,5% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве...
 
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