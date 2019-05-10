|
Экспорт в Беларуси сократился на 3,2%
11.05.2019 09:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси а январе-марте упал на 3%, в том числе экспорт – на 3,2%, импорт – на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду 2018 года.
Согласно
По итогам января-марта 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,6%, импорт – на 1,7%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,2%.
Напомним, в минувшем году отрицательное сальдо внешней торговли товарами
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси а январе-марте упал на 3%, в том числе экспорт – на 3,2%, импорт – на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)