Экспорт в Беларуси сократился на 3,2%

Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси а январе-марте упал на 3%, в том числе экспорт – на 3,2%, импорт – на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно информации Белстата , за три первых месяца нынешнего года оборот внешней торговли составил $16 474,5 млн, в том числе экспорт – $7713,3 млн, импорт – $8761,2 млн. К уровню января-марта 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97%, экспорт – 96,8%, импорт – 97,2%.

По итогам января-марта 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,6%, импорт – на 1,7%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,2%.