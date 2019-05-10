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Экспорт в Беларуси сократился на 3,2%

11.05.2019 09:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси а январе-марте упал на 3%, в том числе экспорт – на 3,2%, импорт – на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно информации Белстата, за три первых месяца нынешнего года оборот внешней торговли составил $16 474,5 млн, в том числе экспорт – $7713,3 млн, импорт – $8761,2 млн. К уровню января-марта 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97%, экспорт – 96,8%, импорт – 97,2%.

По итогам января-марта 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 0,6%, импорт – на 1,7%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,2%.

Напомним, в минувшем году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $4 млрд 682,8 млн. За 2018 год внешнеторговый оборот составил $72 млрд 135 млн, экспорт товаров составил $33 млрд 726,1 млн, импорт – $38 млрд 408,9 млн. 

 
 
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Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси а январе-марте упал на 3%, в том числе экспорт – на 3,2%, импорт – на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду 2018 года.
 
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