Лукашенко: С уважения к государственной символике начинается любовь к Родине

Источник материала: Tut.by

С Днем государственного герба и флага, который отмечается в стране 12 мая, соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Текст поздравления публикует пресс-служба президента.

«Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру», — говорится в поздравлении.

Он указывает, что «с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее».

«Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие», — пишет президент.

Государственный праздник «День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь» отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.