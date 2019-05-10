«Немедленно принять меры». Минприроды поручило Светлогорскому ЦКК разобраться с неприятным запахом

Источник материала: Tut.by

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на обращения жителей Светлогорска, которые жалуются на зловоние, связанное с пусконаладочными работами на производстве сульфатной беленой целлюлозы, сообщила на своей странице в фейсбуке местная экологическая активистка Елена Маслюкова.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ведомство обратилось в концерн «Беллесбумпром» и ОАО «Светлогорский ЦКК» с призывом «немедленно принять все необходимые меры по неукоснительному обеспечению соблюдения природоохранного законодательства на объекте».

«Есть уверенность, что наши звонки и письма не остались незамеченными властью. Все, кто включился в борьбу за свое право на жизнь в благоприятной среде — это ваша победа!», — пишет активистка.

Также чиновники из Минприроды просят до 17 мая проинформировать их о причинах запаха на территории близлежащих населенных пунктов.

«При выявлении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов со стороны Минприроды к нарушителям будут приняты соответствующие меры», — сообщается в письме за подписью заместителя министра А. Корбута.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах» .