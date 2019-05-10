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«Немедленно принять меры». Минприроды поручило Светлогорскому ЦКК разобраться с неприятным запахом
11.05.2019 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на обращения жителей Светлогорска, которые жалуются на зловоние, связанное с пусконаладочными работами на производстве сульфатной беленой целлюлозы,
Ведомство обратилось в концерн «Беллесбумпром» и ОАО «Светлогорский ЦКК» с призывом «немедленно принять все необходимые меры по неукоснительному обеспечению соблюдения природоохранного законодательства на объекте».
«Есть уверенность, что наши звонки и письма не остались незамеченными властью. Все, кто включился в борьбу за свое право на жизнь в благоприятной среде — это ваша победа!», — пишет активистка.
Также чиновники из Минприроды просят до 17 мая проинформировать их о причинах запаха на территории близлежащих населенных пунктов.
«При выявлении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов со стороны Минприроды к нарушителям будут приняты соответствующие меры», — сообщается в письме за подписью заместителя министра А. Корбута.
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на обращения жителей Светлогорска, которые жалуются на зловоние, связанное с...
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