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Беларусь и Всемирный банк обсудили возможность финансирования проекта по модернизации высшей школы

11.05.2019 11:20 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь и Всемирный банк обсудили возможность финансирования проекта по модернизации высшей школы
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Всемирный банк обсудили возможность финансирования проекта по модернизации системы высшего образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам переговоров главы ведомства с руководством ВБ.

Встреча Дмитрия Крутого с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером состоялась во время участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Сараево (Босния и Герцеговина). "Белорусская сторона обозначила перспективные проекты на 2020 и последующие годы. В частности, обсудили возможность выделения финансирования банка на проект по модернизации системы высшего образования (65 млн евро) и дополнительного финансирования на проект по модернизации системы управления государственными финансами", - отметили в Минэкономики. Для рассмотрения банку предложены в том числе проекты в сфере энергоэффективности объектов социальной сферы (70 млн евро), строительства станций обезжелезивания во всех регионах страны для обеспечения населения чистой водой (180 млн евро), а также ряд объектов в транспортной сфере.

Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили также подготовку двух новых инвестпроектов, кредитные соглашения по которым планируется подписать в текущем году. Речь идет о проектах "Повышение эффективности и качества коммунальных услуг" (156 млн евро), в рамках которого предполагается софинансирование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (66 млн евро), а также "Повышение устойчивого энергопользования" (180 млн евро), где финансирование также будет осуществлено равнодолевым способом совместно с ЕИБ (по 90 млн евро).

"Первый проект предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в этой сфере, направленных на существенный рост объемов сбора, переработки и вовлечения в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов", - рассказали министерстве. Включенные в проект объекты расположены во всех областях Беларуси и являются социально значимыми для конкретных районов и населенных пунктов. Ожидается также, что реализация проекта позволит увеличить число граждан, обеспеченных централизованным водоснабжением улучшенного качества.

Второй проект направлен на расширение использования местных видов топлива (древесной биомассы) для централизованного теплоснабжения и увеличение инвестиций в тепловую реновацию жилых домов. В рамках данного проекта планируется профинансировать перевод неэффективных газовых котельных на древесную щепу, модернизацию существующих систем теплоснабжения, а также мероприятия по утеплению многоквартирных зданий и установку в квартирах индивидуальных счетчиков регулирования тепла самими жильцами.

Как сообщалось, 26 апреля министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер подписали соглашение о дополнительном финансировании проекта по модернизации системы образования Беларуси. Выделенное финансирование позволит провести капитальный ремонт в 220 школах во всех регионах Беларуси, обновить оборудование в 262 учебных классах, провести следующий этап исследований образовательных достижений учащихся и расширить информационную систему управления на все уровни образования.

Портфель действующих проектов банка в Беларуси составляет $800 млн плюс грантовые соглашения.

Сотрудничество со Всемирным банком в настоящее время базируется на принятой в 2018 году стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2018-2022 годы. За весь период сотрудничества с 1992 по 2019 год общий объем выделенных инвестиций Всемирного банка в экономику Беларуси составил более $1,7 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Всемирный банк обсудили возможность финансирования проекта по модернизации системы высшего образования. Об этом БЕЛТА...
 
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