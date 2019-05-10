«Гродно Азот» может недосчитаться доходов из-за снижения цен на продукцию

Источник материала: Tut.by

В 2019 году госкомпания «Гродно Азот» планирует сохранить выручку на уровне прошлого года, но допускает снижение чистой прибыли. Причина — снижение цен на внешних рынках. Об этом заявил газете «Перспектива» гендиректор предприятия Игорь Бобырь.



Фото: Герман Сачук

— Финансовая ситуация будет зависеть от цен на внешних рынках, — сказал глава гродненского гиганта. — 80% полиамида и капролактама, который производит «Гродно Азот», идет на экспорт. Минеральные удобрения оседают на внутреннем рынке только в период посевной кампании. Нынешний год начался не совсем удачно: тонна капролактама подешевела на 300 долларов, а за тонну минеральных удобрений давали на 80 долларов меньше по сравнению с ценником прошлого года.

Пик реализации минеральных удобрений на белорусском рынке приходится на период с марта по май. Затем продукция идет на экспорт. При этом мировые цены на нее в это время падают. Круглогодичная постепенная закупка удобрений может сэкономить деньги белорусским предприятиям и даст возможность больше заработать «Гродно Азоту», уточнил Игорь Бобырь.

В этом году предприятие планирует сработать с выручкой, равной уровню прошлого года, здесь ориентируются на прибыль в 124 млн рублей.

Согласно отчетности компании, выручка «Гродно Азота» за 2018 год составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 176,8 млн рублей. Краткосрочные кредиты и займы на начало года были на уровне 141 млн рублей. Долгосрочные обязательства превышали 227 млн рублей.

В настоящее время «Гродно Азот» стоит на пороге широкомасштабной стройки. В планах — модернизация производства и строительство нового комплекса. Все работы должны занять не более семи лет. Объем вложений оценивается в 1,6 млрд долларов.

В этом году на предприятии открыли новый цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений. Это позволит увеличить выпуск минеральных удобрений до 1,2 млн тонн в год. Стоимость проекта — 120 млн долларов.

В 2019 году также планируется ввести в эксплуатацию новые блоки разделения воздуха (стоимость проекта 85 млн долларов), современную водоподготовительную установку (14 млн рублей).