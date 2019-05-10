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Лукашенко, говоря про убытки от грязной нефти, отметил «расхлябанность и разболтанность» в России
11.05.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. «Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, — сказал президент. — За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».
Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. «Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — пояснил Александр Лукашенко.
Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. «Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка», — отметил президент.
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Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика.
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