Лукашенко, говоря про убытки от грязной нефти, отметил «расхлябанность и разболтанность» в России

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. «Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, — сказал президент. — За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».

Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. «Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — пояснил Александр Лукашенко.

Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. «Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка», — отметил президент.

Дело «о грязной нефти»

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил , что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных. 7 мая стало известно о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», один объявлен в розыск.

По версии следствия , с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, замдиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .