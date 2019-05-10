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Лукашенко - о задержании Втюрина: К нему возникли вопросы еще до перевода в Совбез
11.05.2019 12:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поводом для ареста заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина стала взятка. Об этом журналистам рассказал Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, сообщает пресс-служба главы государства.
«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — сказал Александр Лукашенко. — Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс».
Глава государства пояснил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», — отметил президент.
О
5 мая КГБ сообщил, что
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«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Уже тогда к нему были вопросы. У меня...
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