Лукашенко - о задержании Втюрина: К нему возникли вопросы еще до перевода в Совбез

Источник материала: Tut.by

Поводом для ареста заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина стала взятка. Об этом журналистам рассказал Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото с сайта vsr.mil.by

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — сказал Александр Лукашенко. — Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс».

Глава государства пояснил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», — отметил президент.

О задержании заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина стало известно в конце апреля. Было обнародовано несколько версий произошедшего — от получения взятки до сотрудничества с российскими силовиками. По информации источников TUT.BY, он «пытался порешать вопросы» с помощью имевшихся связей. Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ , которым освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

5 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан с поличным за получение взятки в размере 148 тысяч долларов от гражданина России.