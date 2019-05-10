Источник материала: БелТА

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 млн т загрязненной нефти находится на территории Беларуси, Новополоцкий НПЗ еще полностью не обеспечен чистым сырьем. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель концерна прокомментировал текущую ситуацию с поставками российской нефти. "Новополоцкий НПЗ до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью, он работает на сниженной загрузке. Если говорить про Мозырский НПЗ, то на него действительно поступила и проходит процесс очистки свежая и соответствующая ГОСТу нефть. Ожидаем, что полная очистка завода от загрязненной нефти по всем технологическим переходам будет завершена к 12 мая. Сегодня Мозырский НПЗ работает на своей штатной мощности", - сказал Андрей Рыбаков.

"Что касается наличия на территории Беларуси загрязненной нефти, то объем ее остается существенным - порядка 1 млн т. Нам удалось на первом этапе вытеснить лишь одну ветку, которая осуществляет подачу нефти как на Мозырь, так и последующую подачу в Украину, - проинформировал Андрей Рыбаков. - Предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти и, соответственно, оценка всего возможного ущерба, всех потерь как для субъектов хозяйствования Беларуси, так и для республики в целом с последующей отработкой механизмов компенсации данных потерь уже с российской стороной".-0-