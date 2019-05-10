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"Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти

11.05.2019 14:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО "Транснефть", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

По состоянию на 11 мая Мозырский НПЗ вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начато повышение производственной загрузки до оптимальной.

ОАО "Нафтан" работает на сниженной загрузке. "Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут-Полоцк, недостаточно для оптимальной загрузки предприятия", - пояснили в "Белнефтехиме".

Как информирует диспетчерская служба ОАО "Гомельтранснефть Дружба", кроме отгрузки на Мозырский НПЗ продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.

Персоналом аккредитованной лаборатории ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в соответствии с собственной системой мониторинга выполняется отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

"Концерном "Белнефтехим" и его организациями с привлечением независимых экспертов ведется оценка причиненного ущерба", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО "Транснефть", сообщили...
 
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