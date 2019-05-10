Мозырский НПЗ оживает, «Нафтан» работает на сниженной загрузке

Источник материала: Tut.by

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «зализывают раны» от поставок некачественной российской нефти.

Как сообщили в концерне «Белнефтехим», по состоянию на 11 мая Мозырский НПЗ вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начало повышение производственной загрузки до оптимальной.

Новополоцкий «Нафтан» работает на сниженной загрузке. Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут — Полоцк, не достаточно для оптимальной загрузки предприятия.

Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», кроме отгрузки на Мозырский НПЗ продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.

Персоналом аккредитованной лаборатории «Гомельтранснефть Дружба» в соответствии с собственной системой мониторинга выполняется отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

«Гомельтранснефть Дружба» готова увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило российскую монополию «Транснефть».

В настоящее время «Белнефтехим», «Гомельтранснефть Дружба», нефтеперерабатывающие заводы и привлеченные независимые эксперты оценивают причиненный ущерб от поставок некачественной нефти, говорится в сообщении концерна.

Сегодня Александр Лукашенко оценил ущерб от «грязной» нефти в «сотни миллионов долларов». При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих.

— Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли.

Дело «о грязной нефти»

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем.

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

7 мая стало известно о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», один объявлен в розыск .

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .