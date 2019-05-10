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Мозырский НПЗ оживает, «Нафтан» работает на сниженной загрузке
11.05.2019 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «зализывают раны» от поставок некачественной российской нефти.
Как
Новополоцкий «Нафтан» работает на сниженной загрузке. Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут — Полоцк, не достаточно для оптимальной загрузки предприятия.
Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», кроме отгрузки на Мозырский НПЗ продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.
Персоналом аккредитованной лаборатории «Гомельтранснефть Дружба» в соответствии с собственной системой мониторинга выполняется отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.
«Гомельтранснефть Дружба» готова увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило российскую монополию «Транснефть».
В настоящее время «Белнефтехим», «Гомельтранснефть Дружба», нефтеперерабатывающие заводы и привлеченные независимые эксперты оценивают причиненный ущерб от поставок некачественной нефти, говорится в сообщении концерна.
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— Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли.
Дело «о грязной нефти»
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
26 апреля в «Транснефти» заявили, что
7 мая стало известно о
Чистая нефть стала
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«Гомельтранснефть Дружба» готова увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило российскую монополию «Транснефть».
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