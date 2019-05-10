УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в доме в Грушевке. Цена «квадрата» не изменилась

Источник материала: realt.by

Дом рассчитан на 322 квартиры, из них 187 – однокомнатных, 119 – двухкомнатных и 16 – трехкомнатных квартир.

Строительство объекта начато в октябре 2018 года. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – январь 2021 года.

В состав объекта входят многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 по генплану, многоуровневый гараж-стоянка, трансформаторная подстанция и блочно-модульная котельная.

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства в жилом доме № 2 по генплану для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

– 10 однокомнатных квартиробщей площадью 29,7 квадратного метра с машиноместами.

Стоимость квадратного метра квартиры составляет 1150 долларов СШАв эквиваленте при единовременной уплате цены договора, при поэтапной –1250 долларов США.

Машиноместо стоит 6700 долларов США в эквиваленте при единовременной уплате, при поэтапной – 6800 долларов США.

Общая стоимость квартиры с машиноместом при единовременной уплате цены договора составляет 40.924 доллара США, при поэтапной уплате – 44.000 долларов США в эквиваленте.

Документы для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 17 мая2019 года.

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