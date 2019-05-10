|
УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в доме в Грушевке. Цена «квадрата» не изменилась
11.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В состав объекта входят многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 по генплану, многоуровневый гараж-стоянка, трансформаторная подстанция и блочно-модульная котельная.
Строительство объекта начато в октябре 2018 года. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – январь 2021 года.
Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным. Здание имеет Г-образную конфигурацию.
Дом рассчитан на 322 квартиры, из них 187 – однокомнатных, 119 – двухкомнатных и 16 – трехкомнатных квартир.
Пятиуровневый надземный гараж-стоянка рассчитан на 510 машиномест.
Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства в жилом доме № 2 по генплану для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
– 10 однокомнатных квартиробщей площадью 29,7 квадратного метра с машиноместами.
Стоимость квадратного метра квартиры составляет 1150 долларов СШАв эквиваленте при единовременной уплате цены договора, при поэтапной –1250 долларов США.
Машиноместо стоит 6700 долларов США в эквиваленте при единовременной уплате, при поэтапной – 6800 долларов США.
Общая стоимость квартиры с машиноместом при единовременной уплате цены договора составляет 40.924 доллара США, при поэтапной уплате – 44.000 долларов США в эквиваленте.
Документы для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 17 мая2019 года.
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в доме в Грушевке. Цена «квадрата» не изменилась
УКС Центрального района г. Минска предложил новую партию квартир в многоквартирном жилом доме № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской, 2-я...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)