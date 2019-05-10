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Как приручить ПГП с помощью крепежа

11.05.2019 13:57 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Самыми популярными квартирами в России по-прежнему остаются однокомнатные и студии комфорт-класса. Плюсом для потенциальных покупателей является то, что в таких квартирах можно возвести перегородку и сделать из неё евродвушку. Чтобы разделить квартиру на комнаты и не потерять драгоценные метры, жильцы часто выбирают для перепланировки пазогребневые плиты, они же ПГП, руководствуясь оптимальной ценой, толщиной изделия и скоростью монтажа. Вопрос универсальности перегородок из ПГП встает, когда нужно крепить что-то на стену, например, полку, светильник или картины. Специалисты крупнейшего в России производителя материалов из гипса Волма и представители компании fischer, лидера в производстве инновационного строительного крепежа, рассказали, как подобрать крепеж, который обеспечит надежную фиксацию на стене.

При выборе крепежа для перегородок из пазогребневых плит стоит учитывать, полнотелые они или пустотелые. Полнотелые пазогребневые блоки являются более прочными, однако с функциями теплоизоляции и звукоизоляции справляются хуже. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, но прочность их ниже и, как следствие, к выбору крепежных элементов для таких стен стоит подходить особенно тщательно.

При необходимости монтажа декора, мебели или техники на стены нужно помнить про безопасную рабочую нагрузку как на саму конструкцию, так и на крепления. Оптимальным вариантом крепежа как в полнотелые, так и в пустотелые блоки являются универсальные дюбели Duopower и Duotec, рассказывает руководитель fischer Академии, кандидат технических наук Дмитрий Киселев

Сочетание двух различные материалов и нескольких типов функционирования, а это распор, складывание, закручивание, применение дюбеля Duopower обеспечивает с оптимальной жесткостью дюбеля, высокой несущей способностбю и широким спектром видов применения. Дюбели Duotec предназначены для работы в листовых материалах и полых пазогребневых плитах. Предельная нагрузка такого крепежа равна 190 килограммам.

Помимо универсальных дюбелей для работы с пустотелыми конструкциями специалисты рекомендуют использовать химический крепеж. Преимуществом применения инъекционного раствора является то, что он способен закрепить в пустотелых материалах более тяжелые и объемные предметы.

Опытный мастер способен возвести перегородку из ПГП всего за несколько часов. Для этого нужны, помимо самих плит, лишь гипсовый клей и, при необходимости, шпаклевка, чтобы сделать поверхность идеальной. Зная, какая нагрузка будет оказываться на крепление, можно грамотно подобрать тип и размеры дюбеля, глубину отверстия.

С возрастанием же нагрущки увеличивается и требуемая несущая способность как дюбеля, так и собственно ограждающей конструкции. Удобно, что на каждой упаковке крепежа fisсher имеется подробная инструкция, содержащая рекомендации по подбору элементов под тип поверхности и расчетную нагрузку-

Для обеспечения безопасности специалисты fischer создали собственную лабораторию, в которой регулярно проводятся тесты на вырыв всего ассортимента крепежа. Испытания, производимые при помощи специального оборудования, позволяют определить несущую способность анкеров в конкретном материале и дать рекомендации по его использованию.

www.fischerfixingsusa.com
 
 
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Самыми популярными квартирами в России по-прежнему остаются однокомнатные и студии комфорт-класса. Плюсом для потенциальных покупателей является то, что в таких...
 
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