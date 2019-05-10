Всемирный банк готов платить за структурные реформы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Всемирный банк может выделить бесцелевые займы напрямую в белорусский бюджет в случае успешного выполнения отдельных индикаторов дорожной карты структурных реформ в Беларуси. Об этом шла речь во время встречи министр экономики Дмитрия Крутого с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В настоящее время портфель действующих проектов Всемирного банка в Беларуси составляет 800 млн долларов плюс грантовые соглашения.

26 апреля было подписано соглашения о дополнительном финансировании на сумму 90 млн евро проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». Ресурсы позволят провести капитальный ремонт в 220 школах во всех регионах Беларуси, обновить оборудование в 262 учебных классах, провести следующий этап исследований образовательных достижений учащихся и расширить информационную систему управления на все уровни образования.

Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили подготовку двух новых инвестпроектов, кредитные соглашения по которым планируется подписать в текущем году: «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг» (156 млн евро), в рамках которого предполагается софинансирование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (66 млн евро), а также «Повышение устойчивого энергопользования» (180 млн евро), где финансирование также будет осуществлено равнодолевым способом совместно с ЕИБ (по 90 млн евро).

Первый проект предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в этой сфере, направленных на существенный рост объемов сбора, переработки и вовлечения в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов.

Второй проект направлен на расширение использования местных видов топлива (древесной биомассы) для централизованного теплоснабжения и увеличение инвестиций в тепловую реновацию жилых домов. В рамках проекта планируется профинансировать перевод неэффективных газовых котельных на древесную щепу, модернизацию существующих систем теплоснабжения, а также мероприятия по утеплению многоквартирных зданий и установку в квартирах индивидуальных счетчиков регулирования тепла самими жильцами.

В целом Дмитрий Крутой обозначил планы правительства по дальнейшему углублению сотрудничества с международными финансовыми организациями в части финансирования приоритетных инфраструктурных проектов. С учетом среднесрочной потребности Беларуси в инвестициях на инфраструктуру, важной целью становится привлечение ресурсов четырех ведущих финансовых организаций (Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) в ежегодном размере не менее 1 млрд евро.

Отдельной темой переговоров стало продолжение консультативной и экспертной помощи Всемирного банка. Белорусская сторона выразила благодарность ВБ за постоянную поддержку в вопросах проведения структурных преобразований, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики в рамках работы над обновлением «Дорожной карты структурных реформ в Республике Беларусь». Особое внимание во время переговоров было обращено на необходимость усиления социальной защиты и помощи гражданам в районах со сложным социально-экономическим положением (пособие по безработице, переобучение, трудоустройство, открытие своего дела). В случае успешного выполнения отдельных индикаторов дорожной карты по годам Всемирный банк готов выделять бесцелевые займы напрямую в белорусский бюджет (так называемый механизм финансирования, ориентированного на результат — Program-for-result Financing), говорится в сообщении Минэкономики Беларуси.

Сирил Мюллер подчеркнул высокий уровень работы Всемирного банка с Беларусью и заверил, что, несмотря на смену руководства Всемирного банка, выделяемые на Беларусь объемы финансирования не подвернутся пересмотру. А расширение сотрудничества в рамках принятой в апреле прошлого года программы партнерства до 2022 года зависит только от качества и скорости подготовки новых проектов.