Кому нашлось место в президентском Совете по развитию предпринимательства

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 11 мая подписал указ № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства». Документ принят в целях активизации участия представителей деловых кругов в выработке мер по регулированию предпринимательской деятельности, привлечению в страну инвестиций и стимулированию развития экономики. В данном случае многое будет зависеть от активности членов совета.



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Стоит напомнить, что Совет по развитию предпринимательства — постоянно действующий консультативный орган при президенте Беларуси. Основными задачами совета является подготовка предложений по формированию условий, стимулирующих развитие частного бизнеса и цифровизацию экономики, реализация единообразной практики применения законодательства в сфере предпринимательской деятельности и усиление социальной ответственности бизнеса.

Указ № 173 направлен на повышение эффективности работы этого органа и вовлечение делового сообщества в процессы реализации государственной политики в сфере экономики, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Для этого закреплены полномочия совета по координации деятельности областных (районных) советов по развитию предпринимательства. Это позволит ему аккумулировать информацию об условиях ведения бизнеса в регионах и при необходимости совместно с местными органами власти оперативно решать любые проблемные вопросы.

Совет также наделяется правом вносить в госорганы предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения. Такой подход призван обеспечить эффективное урегулирование имеющихся проблем посредством конструктивного диалога представителей государственных ведомств и бизнеса.

Кроме того, указом обновлен персональный состав Совета по развитию предпринимательства. В него включены руководители и собственники различных предприятий страны.

Советом продолжит руководить первый вице-премьер Александр Турчин. Его заместителем останется совладелец сети магазинов «Корона» и минской табачной фабрики Павел Топузидис. Новыми членами совета стали гендиректор «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Александр Денисов, член правления группы компаний «А-100» Надежда Матвеенок, совладелец «Туровского молочного комбината» Игорь Чернявский и глава «Группа компаний ПРОТОС» Николай Сыса. После перерыва вернулся в совет совладелец «Серволюкса» Евгений Баскин. Сохранили свои места совладелец «Конте Спа» Валентин Байко, хозяин «Санта Бремора» Александр Мошенский, владелец обувной фабрики «Марко» Николый Мартынов, директор «Марк Формэля» Андрей Сериков, основной акционер «Амкодора» Александр Шакутин, основатель «Адани» Владимир Линев и другие.

По сравнению с прошлым созывом в составе совета не оказалось ни одного руководителя бизнес-ассоциации, а также экономиста Ярослава Романчука. На заседаниях совета именно они были одними из самых активных участников. Возможно, не все их инициативы были к месту, что периодически раздражало владельцев крупного бизнеса.

Впрочем, в указе говорится, что совет сформирует перечень официальных партнеров из числа предпринимательских союзов (ассоциаций), в том числе отраслевых, с которыми будет взаимодействовать на постоянной основе. Данный статус позволит одобренным бизнес-союзам вносить предложения для рассмотрения на заседании совета, а их представители смогут участвовать в обсуждении выдвинутых инициатив.

Заседания совета должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании большинства его членов.