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Горе луковое. Минсельхозпрод о том, сколько лука съели, экспортировали, и как избежать перебоев

12.05.2019 09:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на 2 мая в хранилищах сельхозорганизаций имеется 109 тонн репчатого лука (без стабфондов), поставка которого осуществляется в торговые сети и прочим покупателям преимущественно по прямым договорам. Еще около 1 тысячи тонн находится в стабфондах. Так в Минсельхозпроде прокомментировали информацию о «пропавшем» луке, подчеркнув, что все своевременно заключенные договора выполняются в полном объеме.


Фото: Pixabay.com

В министерстве заверили, что годовое задание по заготовке лука в прошлом году выполнили в полном объеме и напомнили, что ежегодно информируют «все заинтересованные структуры о необходимости заключения договоров на выращивание и поставку данной продукции».

В 2018 году в хозяйствах всех категорий (включая население) производство репчатого лука составило 215,7 тысяч тонн, из них в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 41,3 тысячи тонн.

В стабфонды для обеспечения населения этой продукцией на межсезонный период 2018/2019 года заложено 11,7 тысяч тонн (100% к заданию, но минус 6,4% к уровню 2017/2018 года).

За период с 2015 по 2018 годы отмечается значительное сокращение объемов закладки репчатого лука на межсезонный период года для текущей его реализации населению — 5,7 тыс. тонн (на 33%).

Кроме закладки лука в стабфонды, его хранят в сельхозорганизациях (в специализированных хранилищах) и продают по заключенным договорам внутри страны и на экспорт.

По информации ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» с 1 января по 2 мая 2019 года на экспорт направлено 10,9 тыс. тонн лука урожая 2018 года, что выше уровня предыдущего года в 3,3 раза.

«Производственный опыт выращивания репчатого лука на уровне мировых стандартов и наличие возможности надлежащего хранения продукции, позволяют осуществлять его выращивание и сохранности в необходимых объемах», — отмечают в Минсельхозпроде.

В Минсельхозпроде Беларуси рассказали, что репчатый лук в стране в промышленных масштабах выращивают более полутора десятка лет. Освоены современные технологии его выращивания из семян в однолетней культуре. При этом население в хозяйствах выращивает репчатый лук в основном из севка.

«Ежегодное производство репчатого лука позволяет в полном объеме обеспечить потребности республики и иметь свободные ресурсы для поставки на экспорт», — заверили в министерстве.

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По данным на 2 мая в хранилищах сельхозорганизаций имеется 109 тонн репчатого лука (без стабфондов), поставка которого осуществляется в торговые сети и прочим...
 
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