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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года)
12.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Начало дачного сезона и обилие праздничных дней привели к отсутствию какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы.
Аренда
На рынке долгосрочной аренды квартир
Строительство
УКС Центрального района г. Минска
Многие порадуются, что можно решить квартирный вопрос. Но есть и те, кто считает, что строить высотки на месте частного сектора в Минске нельзя. Например, такого мнения придерживается один из наших журналистов. Его позиция заключается в том, что
Земля
7 июня пройдет первый летний аукцион 2019 года. За раз с молотка разыграют 31 участок под Минском. Мы
Дачи и частные дома
Во время больших дождливых и холодных выходных мы предлагали нашим читателям снять бани в аренду. Но это предложение актуально и в любое другое время:)
Коммерческая недвижимость
На аукцион
А учитывая, что президент
Жилье и инфраструктура
После публикации на нашем сайте текста о «человейниках» с редакцией связался один из наших читателей, чтобы высказать свое мнение. И оно достаточно нестандартное для молодого человека. Он
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Новостей за время длинных выходных было немного, но все равно есть о чем рассказать:)
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