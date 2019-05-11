﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года)

12.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Начало дачного сезона и обилие праздничных дней привели к отсутствию какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. Средний уровень цен на квартиры в Минске не меняется уже три недели. "Городской индекс цен остается у отметки в 1343 $/м2", -- утверждает наш аналитик Артем Сахаревич. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1248 $/м2. Медленное повышение цен наблюдается на «первичке» уже 4 недели подряд.

Аренда

На рынке долгосрочной аренды квартир продолжается «низкий» сезон. Спрос на съёмное жильё в белорусской столице опустился до годового минимума, но в ближайшие месяцы ситуация начнёт меняться. Запросов по поиску съемного жилья в апреле было на 2% меньше, чем в марте. На данный момент спрос на аренду квартир в Минске составляет всего половину от пикового значения, которое было отмечено прошлым летом. В ближайшие месяцы рынок аренды оживёт — по опыту прошлых лет именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти.

Строительство

УКС Центрального района г. Минска предложил новую партию квартир в многоквартирном жилом доме №2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской, 2-я очередь строительства. Жилые помещения продаются с машиноместами. Но цена «квадрата» не изменилась.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года)

Многие порадуются, что можно решить квартирный вопрос. Но есть и те, кто считает, что строить высотки на месте частного сектора в Минске нельзя. Например, такого мнения придерживается один из наших журналистов. Его позиция заключается в том, что "нельзя отбирать дома у одних, чтобы дать другим". Хотя не справедливо говорить, что в Минске только уничтожают усадебную застройку. Например, президент изменил генплан Минска, чтобы МАПИД построил в Цнянке коттеджи и таунхаусы.

Земля

7 июня пройдет первый летний аукцион 2019 года. За раз с молотка разыграют 31 участок под Минском. Мы посмотрели на самые лакомые из тех, что есть в продаже — земельные наделы у водоемов в пределах 20 километров от МКАД. Но неплохие варианты можно присмотреть еще и на электронных торгах. Там вообще в этот раз очень дешевые участки.

Дачи и частные дома

Во время больших дождливых и холодных выходных мы предлагали нашим читателям снять бани в аренду. Но это предложение актуально и в любое другое время:) Здесь разные подобраны: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года)

Коммерческая недвижимость

На аукцион выставили заброшенный участок в самом центре Минска. Там уже несколько инвесторов пытались построить бизнес-центр, но никому не удалось. Но город неутомим и готов предложить эту землю кому-то еще... Для тех же, кто не сильно надеется, что этот объект все-таки когда-нибудь будет достроен, и кому нужны новые помещения уже сейчас, выставили на продажу помещения под офисы и торговлю.

А учитывая, что президент подписал указ «О распоряжении государственным имуществом», цель которого активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества, то скоро в продаже может появиться еще больше объектов, которые смогут помочь бизнесу в развитии.

Жилье и инфраструктура

После публикации на нашем сайте текста о «человейниках» с редакцией связался один из наших читателей, чтобы высказать свое мнение. И оно достаточно нестандартное для молодого человека. Он считает, что урбанизация ведет к деградации человека как личности. Не все в комментариях поддержали идею автора. Многие считают, что город не такое уж и зло. Хотя с той же инфраструктурой тут, конечно, бывают проблемы. Но как-то пытаются это решать. Вот, скажем, в Минске построят новые детские сады: в Ленинском, Фрунзенском и Первомайском районах.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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