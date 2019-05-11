Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 мая 2019 года)

Тенденции

Цены

Начало дачного сезона и обилие праздничных дней привели к отсутствию какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. Средний уровень цен на квартиры в Минске не меняется уже три недели. "Городской индекс цен остается у отметки в 1343 $/м2", -- утверждает наш аналитик Артем Сахаревич. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1248 $/м2. Медленное повышение цен наблюдается на «первичке» уже 4 недели подряд.

Аренда

На рынке долгосрочной аренды квартир продолжается «низкий» сезон . Спрос на съёмное жильё в белорусской столице опустился до годового минимума, но в ближайшие месяцы ситуация начнёт меняться. Запросов по поиску съемного жилья в апреле было на 2% меньше, чем в марте. На данный момент спрос на аренду квартир в Минске составляет всего половину от пикового значения, которое было отмечено прошлым летом. В ближайшие месяцы рынок аренды оживёт — по опыту прошлых лет именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти.

Строительство

УКС Центрального района г. Минска предложил новую партию квартир в многоквартирном жилом доме №2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской, 2-я очередь строительства. Жилые помещения продаются с машиноместами. Но цена «квадрата» не изменилась.



