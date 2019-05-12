|
Один из лидеров президентской гонки в Литве не исключил сотрудничества с Беларусью на высшем уровне
13.05.2019 07:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вышедший во второй тур на президентских выборах в Литве экономист Гитанас Науседа заявил, что не исключает возможности общения с Минском на высшем уровне. Он также рассказал в каких сферах хотел бы «очень дружественных» отношений с Беларусью,
«Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре», — заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе. «Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне — министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне», — добавил он.
Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.
Ранее, напомним, действующий президент
«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — сказала Грибаускайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)