Один из лидеров президентской гонки в Литве не исключил сотрудничества с Беларусью на высшем уровне

Источник материала: Tut.by

Вышедший во второй тур на президентских выборах в Литве экономист Гитанас Науседа заявил, что не исключает возможности общения с Минском на высшем уровне. Он также рассказал в каких сферах хотел бы «очень дружественных» отношений с Беларусью, пишет DELFI .



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«Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре», — заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе. «Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне — министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне», — добавил он.

Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.

По предварительным данным подсчета голосов, Науседа прошел во второй тур выборов. Он проигрывает лидеру президентской гонке Ингриде Шимоните 0,01%.

Ранее, напомним, действующий президент Даля Грибаускайте заявила , что сотрудничество с Беларусью на высшем уровне невозможно из-за строительства атомной электростанции в Островце.

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — сказала Грибаускайте.