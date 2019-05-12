«В Европе еще пошумим». Про амбиции, долги и детскую мечту топов компании Fenox Виталия Арбузова

Источник материала: Tut.by

Весной прошлого года компания Fenox Виталия Арбузова, одного из пионеров белорусского частного бизнеса, оказалась на грани уничтожения , более тысячи сотрудников могли остаться без работы. Но за год ситуация выправилась. По крайней мере, все сотрудники вышли на свободу, согласованы условия погашения насчитанного государством ущерба . Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов и директор по маркетингу и продажам компании Евгений Жилинский рассказали TUT.BY, как компания пережила непростые времена, что нужно, чтобы заполучить лучшие стартапы, зачем Fenox положил глаз на Германию и чего ждут от обещанной либерализации бизнеса.





«К нам применили государственный подход»

— Бизнес в Беларуси — это виндсерфинг. Дует то так, то эдак, то вовсе не дует. Но плыть, куда тебе надо, можно и нужно, — говорит Виталий Арбузов. — Все выводы мы сделали. Мы отсеяли весь мусор, отсеяли слабых поставщиков, остались надежные покупатели, самые стойкие сотрудники. Что важно — правительство, банки, налоговые органы, поставщики, покупатели — все помогали. Производство работает в четыре смены…

— В три! — поправляет Арбузова коллега.

— Скоро будет в четыре. Чуть не хватает оборотного капитала — так уж нас обезжирили. Но вообще все хорошо. Так хорошо, что, может, мне в пятый раз жениться? — шутит Виталий Арбузов.

— Ничего себе «хорошо»! Два года предприятие трясли, сотрудники по камерам сидели, предприятие на картотеке…

— Нам тяжело, но мы стараемся. К нам проявлен государственный подход — нам дали отсрочку и рассрочку, чтобы предприятие работало, сохраняло рабочие места. Наша задача — оправдать доверие. Все это стимул для лучшей работы. Планы по развитию у нас большие. Я тридцать лет тут работаю — и год только посидел. Бывает. Я начинал еще в советское время, когда сроки по 15−20 лет были за хранение валюты и спекуляции. А так отличные у нас условия — налог на прибыль, подоходный. У нас разработан план, мы намерены не только погасить насчитанный нам ущерб, но и удовлетворить требования всех кредиторов. Плюс текущие налоги за этот период — это сотни миллионов долларов, — заявляет Арбузов и обещает присоединиться к нам на производстве.





Стартапы на старт

— Группа компаний Fenox работала во многих областях — от недвижимости до ИТ. Пришлось ли за последние непростые годы перегруппироваться? Как выглядит группа сегодня?

— Мы в любом случае придерживаемся стратегии диверсификации бизнес-направлений и не держим яйца в одной корзине, — рассказывает Евгений Жилинский. — Причем внутри направления мы тоже пытаемся уходить от однобокого развития — то есть если автокомпоненты, то это поставки запчастей и на вторичный рынок, и на конвейер. Географически — и на Запад, и на Восток. Другие направления развиваются по аналогичному принципу.

То есть если Fenox Construction, то мы покрываем полный цикл — от проектного бюро до строительства и ввода в эксплуатацию. Сейчас разрабатываем, к примеру, один крупный белорусский проект — но пока рано говорить, все на стадии эскизного решения.

Время идет, направления постоянно пересматриваются.

— Жертвой такого пересмотра пал ритейл?

— Да, ритейла нет. Мы не нашли точки роста. Пришли крупные сети, и перестала работать наша бизнес-модель, которая в свое время была уникальна, — премиум-сегмент, представленные только у нас бренды. Упала проходимость, снизился средний чек, мы проанализировали ситуацию и решили провести сделку M&A — нас поглотила более крупная сеть . Так что классического ритейла у нас не осталось, остался только кусочек в виде поставок товаров FMCG-группы в розничные сети.

Еще одно наше направление — логистика. Тут все работает — есть большой логистический центр в Масюковщине. А страхование ушло — маржинальность рынка маленькая. Fenox Medical Solutions — это производство реагентов — работает. И точная механика осталась.

— А модное ИТ-направление?

— Да, мое самое любимое (улыбается) — это наше детище, и я стоял у его истоков. Это венчурный фонд, где мы являемся одними из управляющих партнеров. Начинали мы в 2010—2011 году — поехали с партнерами в Силиконовую долину узнавать, что такое венчурные инвестиции. Сегодня у нас уникальная модель — нет классического фонда, где множество инвесторов и ты как управляющий партнер инвестируешь их средства в какие-то стартапы.

То есть инвесторы в традиционной схеме очень пассивны — кроме обязанности давать деньги, других функций нет. Мы пошли другим путем. У нас один фонд — один инвестор. И очень целевой. Если это компания Sega, то ее интерес — инвестиции в робототехнику, а мы в этом случае по всему миру ищем стартапы, связанные с робототехникой. Если Infocom — это медицина с акцентом на ИТ. То есть мы даем то, в чем корпорация нуждается. Поверьте, они все боятся стать второй Nokia, провально потерявшей лидерство на рынке мобильных девайсов.

— Кто ваши инвесторы географически? Откуда и куда идут деньги?

— Большинство наших инвесторов — японские крупные компании, такие как Sega, Nikkei, Aisin. У них особый менталитет, с ними важно соблюдать все ритуалы. Есть партнер, который много лет проучился и прожил в Японии, он ведет переговоры. Если брать географию инвестиций фонда — то мы представлены во всем мире, от классики, вроде Северной Америки, Кремниевой долины, до Бангладеш, Индии. Очень интересна Юго-Восточная Азия, где просто интернет-бум — кому-то, может быть, нечего есть и нечего надеть, но смартфон и интернет у него будут. Рынок колоссальный, и он растет. Интересна Япония — своими технологиями.

— А чем вы интересны стартапам?

Берем, к примеру, Долину. Мы интересны тем, что благодаря нашей представленности в Юго-Восточной Азии мы можем привести их в Индонезию, где у нас совместно с японской корпорацией есть бизнес-инкубатор, масштабировать их модель, адаптировать модель к этой локации. Это главный плюс. Денег в Долине тьма — инвесторов, фондов — тысячу плюс. Тут уже не стартапы борются за инвестиции, а венчурные инвесторы ломают головы, что мы можем предложить стартапу для его роста. То есть вопрос не в том, кто наполнит его кэшем, нужны «умные деньги». И то, что у нас есть Юго-Восточная Азия, есть японские корпорации и мы понимаем, как вести бизнес там, — стартапам очень интересно. Все-таки рынок Северной Америки ограничен, рынок Европы более консервативен. Азия всем интересна — а мы там уже есть.





— Были у вас стартапы на постсоветском пространстве, интересные инвесторам?

— Такие стартапы были, но мы, к сожалению, не уговорили инвесторов в них вложиться. И не потому, что не устроила модель стартапа, — сработали в большей степени страновые риски и опасения.

— После начала реализации проекта «ПВТ 2.0» несколько раз на самом высоком уровне озвучивались гарантии — мол, только работайте. Это сработает?

— Мы следим и за ПВТ — видим, что есть компании, которые переходят на продуктовую модель. Раньше или позже то, на чем выросли компании, аутсорсинговая модель, уйдет. Пока реально надувается зарплатный пузырь — любому тестировщику со старта предлагают тысячу, а то и полторы. Смотришь рейты, которые компании предлагают, — там за час 30−35 долларов и больше. Многим странам по цене мы уже начинаем проигрывать. В итоге, если не брать во внимание крупнейших игроков, те, кто пойдет по продуктовой модели, выиграют.

Проекты и у нас есть — пытаемся найти инвесторов, которым была бы интересна Восточная Европа. Мы проводим Startup World Cup . Смысл проекта очень простой, мы проводим региональные конкурсы стартапов — набираем лучшие стартапы, питчим их, жюрим, выбираем одного лучшего. Лучшие из примерно сорока регионов — это и Европа, и Юго-Восточная Азия, и страны Балтии, все континенты представлены — приезжают в Сан-Франциско на финал. Цели проекта весьма разнообразны — это и пайплайн стартапов, и пиар фонда, и изучение того, как развивается индустрия в самых разных локациях, какие проблемы там актуальны. То есть если проблема Кении и всей Африки — вода, то много будет стартапов вокруг этого.

Собственно, мы стали больше смотреть на Восточную Европу, так как начала появляться продуктовая модель. Стартапы уже приходят — осталось уговорить инвесторов не бояться инвестировать, поверить в декрет № 8, в те гарантии, которые получили айтишники, в возможность применения английского права.

— Ваш фонд Fenox Venture сегодня — это…

— 140 плюс инвестиций в стартапы , 13 экзитов, шесть стартапов вышли на IPO — причем с хорошим ростом. Нужен пиар, нужно имя, нужны smart money. Хороший стартап у Google Ventures возьмут, у Andreessen возьмут. А у Fenox, если его никто не знает, не возьмут. А если знают, если знают про возможности наши в Азии — это срабатывает. И наоборот — я приезжаю в Джакарту и ко мне идут лучшие стартапы, потому что я — представитель американского фонда.





«Здесь можно повоевать»

— С Fenox за пределами страны и вне реального сектора в принципе понятно. Fenox в Беларуси — это прежде всего автокомпоненты. Реальный сектор быстрее всего реагирует на проблемы — падают зарплаты, закрываются рабочие места… Как это направление прошло кризисный период?

— Если скажу, что прошли без потерь, никто не поверит. Потери были, были периоды, когда были арестованы счета, не могли даже зарплату заплатить. Были проблемы с поставщиками, которые понимали ситуацию и требовали предоплату. Были потери в объемах выпуска продукции и в доле рынка, который не будет ждать, пока ты разберешься с проблемами. Полка в магазине никогда не будет пустой. Не будет Fenox — будет еще тысяча плюс один бренд, который займет наше место. И потом назад вернуться на полку гораздо сложнее, чем с нее вылететь. Но мы работаем, и по жизни мы оптимисты. Сейчас в принципе все нормализовалось. Предприятие не поставили на колени, проявили господход, не обанкротили, дали отсрочки и рассрочки, что позволило решить вопрос с обороткой и выйти на нормальные объемы. Только в текущем месяце заплатили налог на прибыль около полумиллиона рублей.



Основное производство автокомпонентов у Fenox расположено в Масюковщине. На Партизанском проспекте работает созданный в 2008 году цех точной механики. Здесь установлены 44 высокоточных обрабатывающих центра, обеспечивающих высокую точность при обработке — до 0,01 миллиметра

Здесь выпускают то, с чего цех начинался, — детали приборостроения, корпусные и внутренние детали для предприятий оборонной промышленности. Начинали с прицелов для танков. Сегодня линейка гораздо шире — для МАЗа и УралАЗа тут выпускают цилиндры насоса подъема кабины, причем для обоих предприятий Fenox — единственный поставщик

Компания работает с российским подразделением Schaeffler, которое производит механизмы переключения передач для АвтоВАЗа, а Fenox поставляет им комплектацию. Также комплектацию поставляют на Калужский завод автомобильной электроники, который делает для АвтоВАЗа усилители рулевого управления. Работают с белорусским «Автогидроусилителем». Кроме того, здесь развивают новое направление — промышленную гидравлику

«Сделать рентабельной мелкую серию — очень непросто. Но мы научились, и мы это делаем», — говорят на предприятии. На производстве в Беларуси — работает около 1300 человек

От фото в цеху Арбузов не отказывается. А вот на предположение, мол, может, Арбузов и станков-то не видал, отвечает: «Я, вообще-то, инженер-механик! На всех станках работал — токарных, фрезерных, расточных. Эти станки мы покупаем не для того, чтобы они стояли красивые, а чтобы отдача на вложенный капитал была максимальная. Если есть б/у — берем б/у. Есть такие — самое потрясающее вложение капитала. Работает тридцать лет, стоит копейки, работает, не останавливаясь, день и ночь. Все и всегда надо считать — и стоимость капитала, и стоимость трудовых ресурсов. Моя задача как бизнесмена — использовать ограниченные ресурсы максимально эффективным способом»

Оборудование работает в три смены. Уже в нынешнем году здесь освоили ряд изделий для МТЗ по программе импортозамещения — клапаны, гидрораспределители, в том числе с электронным пропорциональным управлением. По части номенклатуры конкурентов на постсоветском пространстве у Fenox нет

У предприятия есть военная лицензия, и номенклатура для ВПК также расширяется. Выпускаются детали стрелкового оружия, для артиллерийского вооружения. Работают и с белорусскими предприятиями ВПК, выпуская, к примеру, мосты и детали подвески для бронированной разведывательно-дозорной машины «Кайман», и с российскими предприятиями ВПК. Fenox делает детали коробки передач для известного российского проекта «Кортеж» — автомобилей Aurus Senat. Поставляется 13 наименований деталей сейчас, и есть планы по расширению

— Обороты Fenox на внутреннем рынке традиционно были небольшие, несколько лет назад вели речь примерно о 3%. Есть ли изменения? К примеру, в связи с запуском в Беларуси собственного производства легковых автомобилей.

— Посмотрел статистику наших продаж в Беларуси — доля продаж растет, причем темп роста ускоряется. По данным первого квартала, — порядка 10%. Несколько неожиданно даже для меня. Наши сотрудники проехали розничные точки, СТО — ситуация довольно парадоксальная — Fenox не знают, если кто-то и слышал, то давно, чуть ли не в 90-е. Фактически можно брендировать себя с чистого листа. Есть рынок, есть продукт — выстраивай как угодно: бюджетный сегмент, бюджет плюс… С российским, нашим основным рынком долгое время, все иначе — там мнение обычно однозначное: «знаю — люблю — беру» или «знаю — не люблю, Fenox — никогда в жизни». Так что в Беларуси мы стали более плотно работать. Учитывая, как развиваются наши конкуренты ARMTEK, «Шате-М», думаю, в Беларуси мы просто не дорабатывали.

— Но недоработки, видимо, не касаются поставок на конвейер белорусских производителей.

— Да, традиционно мы работаем со всеми белорусскими промышленными гигантами. Много лет мы поставляем гидравлику на МАЗ, силовую гидравлику на МТЗ. Новичкам рынка, вроде «Белджи», поставок нет. Все-таки там нет объема. План на год у них — порядка 20 тысяч автомобилей.





— Вроде бы не так и мало.

— Это же серийный выпуск, конвейер — нужна цена очень низкая. Был запрос от них по поставкам элементов подвески — на нужный им объем цена была совсем не проходная. Пока смотрим за тем, как они развиваются и растут. Локализацию надо увеличивать, так что, когда выйдут на серьезные объемы, сотрудничество может стать взаимно интересным.

Но пока Беларусь нам больше интересна как вторичный рынок. Здесь можно повоевать и сильных игроков потеснить.

— Промышленность в целом и автомобилестроители в частности сейчас работают в непростых условиях — и роботизация производств, и двигатель внутреннего сгорания сдают позиции. Как меняется жизнь производителя автокомпонентов в этих условиях?

— Вот как вы себе представляете автопром через двадцать лет? Если это будут электромобили, а тренд на это уже есть, то волноваться должны производители того ассортимента, которого в электромобиле нет, — свечей, масел. Если двигатель внутреннего сгорания уходит с рынка — у них очевидны проблемы. А тормозная система у Tesla есть, подвеска есть. То есть наши традиционно сильные группы в автомобилях есть и в обозримом будущем будут.

Кстати, хоронить двигатель внутреннего сгорания тоже преждевременно. Если в Калифорнии на каждом перекрестке будет Tesla, то в Техас приезжаешь — пусто, ее просто нет. То есть, возможно, за этим будущее, но пока ДВС жив.





Кстати, что касается автоматизации, идет и еще как. К примеру, продажи — если брать автокомпоненты, которые мы поставляем на вторичный рынок, то наш прайс-лист — порядка 7 тысяч SKU. В ручном режиме управлять таким количеством позиций просто невозможно. Рынок России очень автоматизирован и высокотехнологичен. Без автоматизации процессов ты просто аутсайдер. Так что у Fenox есть очень сильный ИТ-продукт. К примеру, я в любой момент могу знать по любой позиции ситуацию на рынке. Возьмем гидравлику, цилиндр — рук не хватит у нас, чтобы посчитать, сколько там у Fenox конкурентов. Программа видит в онлайне все предложения рынка по всем конкурентам, она знает ценовое позиционирование Fenox, знает экономику по этому артикулу и цену, ниже которой нельзя опуститься, и дает рекомендуемую цену. Программа показывает тренды по интересующему артикулу: восходящий, нисходящий; примерный объем продаж. Такой вот маленький искусственный интеллект. С его помощью корректируются планы производства — руками этого не сделать никак. Столько позиций, да с объемом производства по некоторым по 100 тысяч штук в месяц — неправильно вручную выставил цену, и все остались без зарплаты, а предприятие — без прибыли.

— Понятно, что конкуренция на рынке автокомпонентов резко выросла — но и автопарк за эти годы поменялся разительно и будет меняться явно еще быстрее…

— Мы все время смотрим на парк автомобилей в стране, где хотим продавать. Двадцать лет назад автопарк России, да и Беларуси, был представлен двумя моделями — «Жигули» — классика и «Жигули» — восьмерка, переднеприводная. Все. И конструкция их не менялась сорок лет. Для производителей автокомпонентов это очень удобно (смеется). Поставил крупносерийное оборудование, мнимизировал прямые затраты — и работай себе годами. Мечта любого производителя. Но рынок меняется — и меняется очень быстро. Те флагманы, на которых Fenox двадцать лет назад держался, уже ушли с дорог. Наш ассортимент к этому подстраивается. Мы отслеживаем топ-200 автопарка — моделей, которые бегают по дорогам России или другой страны, где мы рассчитываем продавать, и на этот топ-200 пытаемся представить свой ассортимент. Opel Kadett ушел? Сняли запчасти с производства. Пришли Lada Vesta и Lada Xray — осваиваем выпуск, через два-три года, после гарантии, они пойдут приобретать запчасти на вторичку.

— Доля России в поставках Fenox сейчас сколько составляет?

— Больше 50%. Это с учетом поставок околоавтомобильных запчастей, для военно-промышленного комплекса, и, конечно, российского конвейера — мы работаем и с УралАЗом, АвтоВАЗом, КамАЗом, УАЗом.

— И хроническая для многих экспортеров проблема просроченной дебиторки для Fenox…

— Проблема дебиторки была, есть и будет. Сегодня компания-покупатель есть, завтра — нет. Очень тяжело было после кризиса 2014 года, когда была резкая девальвация российского рубля. Просыпаешься утром — а у тебя дебиторки в два раза меньше, чем было вчера… Потеряли мы, потеряли наши клиенты, банки стали совершенно иначе подходить к кредитованию. Рынок тогда почистился очень значительно. Были и банкроты, мы с ними судились, но что толку. Но сейчас работаем нормально — масштабной проблемы с просрочкой нет.

— Но раз ваша стратегия компании — диверсификация, ограничиваться Беларусью и Россией вы явно не намерены.

— Украина — хороший рынок. Но сейчас мы смотрим активно на западный вектор. В частности, это Германия. Под этот проект будем открывать там консигнационный склад в Берлине — клиент ведь не будет ждать, пока мы ему запчасть отгрузим, ему нужно получить ее здесь и сейчас. И начинаем продажи и в Германию, и на всю Западную Европу.

— Германия — это как-то очень амбициозно. Почему именно на нее ставку делаете?

— Этот рынок интереснее, к примеру, польского. Мы собрали много информации по Польше и увидели, к сожалению, что рынок очень низкомаржинальный. Там много Китая, много переупаковщиков — мы на этот рынок фактически не проходим. В Германии маржа держится, и они не собираются ее опускать.





«В Европе мы еще пошумим»

— Среди проектов на ближайшую перспективу говорили о запуске изделий для гибридных моделей Fiat — когда планируете начать поставки и о каких объемах может идти речь?

— Были у нас недавно представители автоконцерна ZF Group, их подразделения TRW — провели переговоры о расширении номенклатуры поставляемой продукции, в частности, предложили проект по Fiat и Hyundai. Уже осваиваем производство — речь об элементах тормозной системы. В этом году, во втором полугодии, начнем поставки.

— TRW, то есть сейчас уже ZF, — среди крупнейших и старейших потребителей Fenox. Как более чем 20 лет назад скромному белорусскому производителю удалось начать сотрудничество с поставщиком узлов для Audi?

— Здесь как раз все просто — купили бывшее в употребление оборудование у Siemens с пакетом заказов. Это было… О, кстати, нам уже 30 лет. Но если вы тридцать лет назад были счастливым владельцем автомобиля, то проблема запчастей была для вас ключевой — их просто не было. Каждый серьезный автолюбитель скупал все, что мог достать, а из того, что лежало у него в гараже, можно было вторые «жигули» собрать. Все частные производители постсоветского пространства тогда и появились. Маржинальность была огромная. Вот такая эпоха первоначального накопления капитала. А потом был контракт с Lukas Varity, ITT.

— Сейчас какие стратегические задачи у Fenox — и в худо-бедно интегрирующемся и открывающем рынки ЕАЭС, и на Западе?

— На традиционных рынках задача одна — наращивать долю. К примеру, в России на вторичном рынке запчастей наша доля — порядка 2%, по традиционным группам — несколько больше, по тем, что есть, скорее, для ассортимента — меньше. У нас есть программа 20/22 — мы примерно на 36-м месте, и задача была — войти в топ-20 поставщиков на российский рынок. Мы знаем как, мы знаем, в какие товарные группы идем — притормозили, конечно, за счет форс-мажора недавнего, но программу никто не отменял, так что будем наращивать свое присутствие на российском рынке.

Но Запад — это интерено. Если мы проект с нашими немецкими партнерами воплотим, это будет очень серьезно. Fenox в Германии продавать — это примерно, как говорил Константин Шавель (владелец «Шате-М». — Прим. TUT.BY), «хочу Patron в Китае продавать». Вот такая детская мечта (улыбается). В общем, в Европе мы еще, надеюсь, пошумим. Но рынок это сложный.





— Fenox традиционно развивал производство, в меньшей степени ориентируясь на аутсорсинг. Не поменялась позиция?

— Аутсорсинг был, есть и будет. Понятно, что мы не все производим — что-то и закупаем, порядка 30%. Если есть новый автомобиль, мы ищем поставщиков запчастей для него — с полным своим аудитом, конечно. Потом мы смотрим, как продукт продается, и затем оцениваем возможности для производства. Но есть и обратный процесс — то есть у нас тоже приобретают продукцию для продажи под другим брендом.

— Годами многие финансовые проблемы предприятий реального сектора были тесно связаны с макроэкономическими катаклизмами в стране — девальвация, курсовые разницы, инфляция под 100%. Почувствовали облегчение в связи со стабилизацией в последние два-три года?

— Вопрос, в общем, уже с ответом — конечно, легче работать. Хотя девальвация белорусского рубля для нас как экспортера и была в плюс. Но эффект от этого — максимум на два-три месяца. Потом подтягивается аренда, цены на сырье и материалы, зарплата, в общем, все издержки. Девальвация российского рубля — это сразу удар. Продукция наша моментально дорожает — мы же не работаем в российских рублях, сырье многое в Европе покупаем — цены в рублях держать у нас возможности нет. Так что стабильность — это прекрасно, это дает возможность просчитать проекты, производственные планы с горизонтом три-пять лет. Это, кстати, важно и для потребителя — рост цен замедляется, бизнес не закладывает в цену все инфляционно-девальвационные страхи и риски.

— Не могу не спросить и про объявленную либерализацию для частного бизнеса, которая для вас, выходит, чуть опоздала. Способен частный бизнес, к примеру, создать рабочие места для постепенно высвобождаемых с проблемных госпредприятий работников?

— Либерализация у нас ради либерализации или мы хотим какой-то эффект получить? Спросите любого — от ИП до главы крупного холдинга: чем вам помочь, и ответ будет один…

— Не мешайте!

— Именно. Не надо мешать работать. Не надо менять правила игры, ни либерализировать, ни упрощать процедуры. Для бизнеса любое изменение — дополнительные расходы. Нужны стабильные правила игры. Еще важно сказать про диалог — власти с бизнесом. Наверное, только в ИТ-отрасли мы видим пример реального диалога с выходом на какие-то договоренности власти и бизнеса.

— У них сильные лоббисты. У реального сектора такие были, наверное, только во времена красных директоров. Если не брать, конечно, лоббистов госсектора.

— Если бы такой диалог был на уровне власти и производственных предприятий, ипэшников, то и про либерализацию бы столько лет говорить не приходилось.



