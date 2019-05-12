«Восточному партнерству» 10 лет. Куда идут деньги, которые дает ЕС, и как белорусу получать грант

Источник материала: Tut.by

В этом году 13−14 мая Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина отмечают 10-летнюю годовщину «Восточного партнерства». В Брюсселе в честь этого пройдет ряд мероприятий на высшем уровне.



Фото проекта «Восточное партнерство»

«Восточное партнерство» — это совместная инициатива Европейского Союза, его стран-членов и шести Восточных стран-партнеров: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В рамках «Восточного партнерства» Беларусь и ЕС сотрудничают довольно тесно: проект помогает реализации торговых и экономических стратегий и соглашений между ЕС и Беларусью в рамках образовательных обменов, социальных проектов и «зеленых» программ. Но что «Восточное партнерство» означает на практике? Какая польза от него для обычных граждан?

Чтобы ответить на эти вопросы, проект «Восточное соседство ЕС» собрал вместе некоторые факты и статистику, которые иллюстрируют, как именно Беларусь сотрудничает с ЕС и каким образом эти отношения влияют на жизнь граждан.