Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от $1000 за «квадрат»

Из того, что портит впечатление – три заброшки в самом центре двора. Раньше здесь была детская тублечебница, потом женская и мужская «химии». На сегодня здания заброшены и опечатаны. Со слов местных – здесь планируется открыть школу или детский сад, но когда это будет – вопрос открытый, в таком виде двухэтажки стоят уже более пяти лет.









