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Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от $1000 за «квадрат»

13.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Боровая-2007» строился для сотрудников уголовно–исполнительной системы и аппарата МВД. Новостройка «спрятана» прямо в лесу возле кольцевой в районе Уручья. На территории есть детский сад и кадетское училище. А еще есть 8 квартир, которые прямо сейчас продаются от $1000 за «квадрат».

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

Самый таинственный жилой комплекс мы нашли в деревне Боровая, которая граничит со столичным микрорайоном Уручье и новостройками «Новой Боровой». Комплекс состоит из трех многоэтажек со всех сторон окруженных лесом, большинство жильцов – сотрудники силовых ведомств.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

У МВД-шников нет проблем ни с зеленью, ни с количеством детских и спортивных площадок, а весь периметр леса буквально усеян мангалами, беседками и зонами отдыха. Напомним, что всей этой инфраструктурой пользуются жители трех домов.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

Из того, что портит впечатление – три заброшки в самом центре двора. Раньше здесь была детская тублечебница, потом женская и мужская «химии». На сегодня здания заброшены и опечатаны. Со слов местных – здесь планируется открыть школу или детский сад, но когда это будет – вопрос открытый, в таком виде двухэтажки стоят уже более пяти лет.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

Есть проблемы и с транспортной доступностью. Если для автолюбителей в Боровой раздолье – МКАД под боком и просторные парковки, то для пешеходов не все так безоблачно. Ближайшие остановки – возле бизнес-центра «А100» на Гинтовта, в районе «Новой Боровой» и с другой стороны МКАД – на Карбышева. Там же школа и магазины. Через кольцевую ведет подземный переход.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

В данный момент в комплексе продается 8 квартир: две «однушки», две «двушки» и четыре «трешки». Планировки улучшенные, цены варьируются от 50 до 105 тысяч долларов.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

Самая дешевая квартира – «однушка», площадью 43 квадратных метра – выставлена за $50 750. Она находится на 9 этаже новостройки 2017 года строительства. В помещении выполнен свежий ремонт, установлена техника, металлическая дверь, сигнализация и домофон; лоджия застекленная, санузел раздельный.  Из окон – вид на лес.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»

Для сравнения аналогичный вариант в «Новой Боровой» стоит $65 тыс., «однушка» в ЖК «Уручский» в Копище – $63 тыс.

Площадь двухкомнатных квартир в ЖК «Боровая 2007» – около 50 квадратов, цены варьируются от $62,5 тыс. до $79 тыс. Кроме того, есть четыре вакантные «трешки», две из них продаются за $80 тыс., одна за $98 тыс. и самая дорогая – за $105 тыс. Именно столько хочет собственник большой 100-метровой квартиры на 4 этаже 9-этажки. В помещении сделан ремонт, есть техника и встроенная мебель.

Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
Не «Новая Боровая», но рядом. В лесу возле Уручья «спрятаны» три новостройки, где квартиры стоят от 00 за «квадрат»
 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Боровая-2007» строился для сотрудников уголовно–исполнительной системы и аппарата МВД. Новостройка «спрятана» прямо в лесу возле кольцевой в...
 
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