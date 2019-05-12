Макей в Брюсселе: Надеемся, соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года

Источник материала: Tut.by

Беларусь надеется, что соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии до конца года будет подписано. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в Брюсселе, где проходит саммит 10-летия Восточного партнерства .



Фото: TUT.BY

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