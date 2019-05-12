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Макей в Брюсселе: Надеемся, соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года
13.05.2019 10:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь надеется, что соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии до конца года будет подписано. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в Брюсселе, где проходит саммит 10-летия
(Будет дополнено.)
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Глава МИД принимает уастие в саммите «Восточного партнерства» в бельгийской столице.
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