|
Беларусь предлагает ограничивать права вето в ЕАЭС
13.05.2019 11:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Использование права вето в ЕАЭС не приведет к устранению всех препятствий.
Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1»
По его словам, правом вето за последние 5 лет страны ЕАЭС воспользовались семь раз, однако это не привело к устранению только одного из 17 препятствий, которые должны были быть ликвидированы в 2018-2019 годах.
По мнению министра, это право нужно ограничить в некоторых сферах. Он рассказал, что, в частности, обсуждается идея ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу.
Однако для принятия этого необходимо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. «Мы, конечно, будем эту тему инициировать», - сказал Дмитрий Крутой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использование права вето в ЕАЭС не приведет к устранению всех препятствий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)