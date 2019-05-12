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Беларусь предлагает ограничивать права вето в ЕАЭС

13.05.2019 11:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Использование права вето в ЕАЭС не приведет к устранению всех препятствий.

Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

По его словам, правом вето за последние 5 лет страны ЕАЭС воспользовались семь раз, однако это не привело к устранению только одного из 17 препятствий, которые должны были быть ликвидированы в 2018-2019 годах.

По мнению министра, это право нужно ограничить в некоторых сферах. Он рассказал, что, в частности, обсуждается идея ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу.

Однако для принятия этого необходимо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. «Мы, конечно, будем эту тему инициировать», - сказал Дмитрий Крутой.

 
 
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Использование права вето в ЕАЭС не приведет к устранению всех препятствий.
 
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