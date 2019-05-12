Беларусь предлагает ограничивать права вето в ЕАЭС

Использование права вето в ЕАЭС не приведет к устранению всех препятствий.

Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

По его словам, правом вето за последние 5 лет страны ЕАЭС воспользовались семь раз, однако это не привело к устранению только одного из 17 препятствий, которые должны были быть ликвидированы в 2018-2019 годах.

По мнению министра, это право нужно ограничить в некоторых сферах. Он рассказал, что, в частности, обсуждается идея ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу.

Однако для принятия этого необходимо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. «Мы, конечно, будем эту тему инициировать», - сказал Дмитрий Крутой.