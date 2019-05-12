До 435 млн долларов. Российские СМИ оценили ущерб Беларуси от «грязной» российской нефти

Источник материала: Tut.by

Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, сообщают «Ведомости» , исходя из имеющихся данных

Если России придется столько заплатить, общие потери от аварии превысят 2 млрд долларов, а если окажутся верными белорусские оценки общего ущерба — больше 3 млрд долларов, пишет TheBell .

В сумму, рассчитанную «Ведомостями», входит недополученная выручка компании оператора нефтеповода с белорусской стороны, компании «Гомельтранснефть Дружба», за транзит нефти на Запад за 14 дней простоя нефтепровода (29−35 млн долларов), будущие потери в выручке из-за снижения пропускной способности «Дружбы» с 65 до 40 млн тонн в год (142−300 млн долларов до конца 2019 года) и ущерб из-за вынужденной остановки производства на белорусских НПЗ (теоретически может составить до 280 млн долларов, но Беларусь оценивала его в 100 млн долларов).

TheBell отмечает, что белорусские оценки потерь от аварии уже несколько раз оказывались выше российских — именно белорусская сторона впервые заявила, что из-за загрязнения было потеряно 5 млн тонн нефти, а не 1 млн тонн, как утверждалось первоначально.

Напомним, 11 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

Лукашенко подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. «Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, — сказал президент. — За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».

При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. «Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины».

Александр Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. «Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб», — уверен глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь не намерена спекулировать на произошедшем или увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра России и его последствий для республики.

Дело «о грязной нефти»

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил , что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных. 7 мая стало известно о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», один объявлен в розыск .

По версии следствия , с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, замдиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте−апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .