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До 435 млн долларов. Российские СМИ оценили ущерб Беларуси от «грязной» российской нефти
13.05.2019 11:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов,
Если России придется столько заплатить, общие потери от аварии превысят 2 млрд долларов, а если окажутся верными белорусские оценки общего ущерба — больше 3 млрд долларов,
В сумму, рассчитанную «Ведомостями», входит недополученная выручка компании оператора нефтеповода с белорусской стороны, компании «Гомельтранснефть Дружба», за транзит нефти на Запад за 14 дней простоя нефтепровода (29−35 млн долларов), будущие потери в выручке из-за снижения пропускной способности «Дружбы» с 65 до 40 млн тонн в год (142−300 млн долларов до конца 2019 года) и ущерб из-за вынужденной остановки производства на белорусских НПЗ (теоретически может составить до 280 млн долларов, но Беларусь оценивала его в 100 млн долларов).
TheBell отмечает, что белорусские оценки потерь от аварии уже несколько раз оказывались выше российских — именно белорусская сторона впервые заявила, что из-за загрязнения было потеряно 5 млн тонн нефти, а не 1 млн тонн, как утверждалось первоначально.
Напомним, 11 мая президент Беларуси Александр Лукашенко
Лукашенко подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. «Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, — сказал президент. — За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».
При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. «Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины».
Александр Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. «Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб», — уверен глава государства.
Президент подчеркнул, что Беларусь не намерена спекулировать на произошедшем или увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра России и его последствий для республики.
Дело «о грязной нефти»
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22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
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26 апреля в «Транснефти» заявили, что
Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин
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Чистая нефть стала
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Если России придется столько заплатить, общие потери от аварии превысят 2 млрд долларов, а если окажутся верными белорусские оценки общего ущерба - больше 3 млрд...
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