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Лукашенко - уходящему послу Германии: Вы очень приличный человек

13.05.2019 11:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла Петера Деттмара в нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом. Об этом он заявил 13 мая на встрече с послом Германии в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«За период вашей миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте — он вырос почти на треть. Очень приличный рост. Но кроме товарооборота и наших отношений с Германией, у нас потеплели отношения в целом с Европейским союзом. В Европейском союзе Германия — ведущая страна. А вы представляли Германию в Беларуси. Поэтому мы очень положительно оцениваем не только вклад Германии, но и ваш личный вклад в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом», — заявил Лукашенко.

«Тем не менее всегда есть вопросы. Как бы положительно ни развивались отношения. Даже возьмите наши очень продвинутые, дружественные, братские отношения с Россией — тем не менее масса вопросов, которые надо решать. Поэтому и с Германией у нас, и тем более с Европейским союзом есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что очень внимательно наблюдал за миссией посла Германии в Беларуси, и не только потому, что эта страна является одной из крупнейших экономик мира. «Еще и потому, что фигура посла очень интересная и отношение ваше к Беларуси весьма позитивное. Несмотря на то, что вы посол и у вас есть определенная колея, рамки, которые цивилизованный, грамотный человек никогда не переступит. Вы представляли здесь свою страну, представляли политику этой страны. Я прекрасно понимаю, что такое должность посла, — отметил глава государства. — Исходя из тех критериев, по которым оценивается деятельность посла, вы очень приличный человек».

В свою очередь Петер Деттмар поблагодарил за возможность нанести прощальный визит. «И прежде всего благодарю вас за доверие, которое вы оказывали мне на протяжении всего моего срока деятельности — почти четыре года в Беларуси. И я согласен, что за последние четыре года отношения между нашими странами развиваются очень динамично», — сказал он.

 
 
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«И с Германией у нас, и тем более с Европейским союзом есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам», -...
 
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