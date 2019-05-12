В рейтинге ЕБРР Беларусь стоит на 9-10 месте, но стремится на 5-е

Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в транспортную и жилищную сферы.

Об этом министр экономики Дмитрий Крутой рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» 12 мая.

По его словам, наша страна работает над тем, чтобы войти в пятерку стран в рейтинге Европейского банка реконструкции и развития. Для этого необходима реализация совместных проектов.

Ожидается проект в транспортном секторе, в который ЕБРР готов вложить 250 млн евро (реконструкция дороги М3 и трассы Р-46).

Кроме того, 100 млн евро банк готов инвестировать в коммунальную сферу. Намечается модернизация 28 коммунальных и 50 республиканских объектов.

ЕБРР участвует также в осуществлении программы «Чистая вода», которая подразумевает реконструкцию 2000 станций обезжелезивания и водоотведения.

Намечается тепловая модернизация многоэтажек в Беларуси, которые построены более 20 лет назад. Подобный проект может стартовать уже в 2019 году. В списке повышения энергоэффективности жилья сейчас 27 домов, жильцы готовы участвовать в софинансировании этих работ.