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В рейтинге ЕБРР Беларусь стоит на 9-10 месте, но стремится на 5-е

13.05.2019 12:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в транспортную и жилищную сферы.

Об этом министр экономики Дмитрий Крутой рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» 12 мая.

По его словам, наша страна работает над тем, чтобы войти в пятерку стран в рейтинге Европейского банка реконструкции и развития. Для этого необходима реализация совместных проектов.

Ожидается проект в транспортном секторе, в который ЕБРР готов вложить 250 млн евро (реконструкция дороги М3 и трассы Р-46).

Кроме того, 100 млн евро банк готов инвестировать в коммунальную сферу. Намечается модернизация 28 коммунальных и 50 республиканских объектов.

ЕБРР участвует также в осуществлении программы «Чистая вода», которая подразумевает реконструкцию 2000 станций обезжелезивания и водоотведения.

Намечается тепловая модернизация многоэтажек в Беларуси, которые построены более 20 лет назад. Подобный проект может стартовать уже в 2019 году. В списке повышения энергоэффективности жилья сейчас 27 домов, жильцы готовы участвовать в софинансировании этих работ.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в транспортную и жилищную сферы.
 
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