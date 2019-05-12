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Рособоронэкспорт: объем военно-технического сотрудничества с Беларусью превысил 1 млрд долларов

13.05.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Рособоронэкспорт» (входит в российскую госкорпорацию Ростех) за 18 лет подписал с Беларусью контрактов в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более 1 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева по случаю участия компании на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019, которая пройдет с 15 по 18 мая в Минске.


«Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. Объем сотрудничества Рособоронэкспорта с белорусскими организациями ВПК, начиная с 2001 года, превышает 1 млрд долларов. Спектр взаимных интересов необычайно широк: от поставок финальной продукции и комплектующих до совместных научно-исследовательских и практических проектов в оборонной сфере», — сказал Михеев.

У «Рособоронэкспорта» сложилась тесная кооперация с белорусскими компаниями. Речь, в первую очередь, идет о работе над проектами в интересах третьих стран в области производства, ремонта и модернизации авиационной, бронетанковой техники, средств ПВО.

«Рособоронэкспорт» — единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. На ее долю приходится львиная доля экспорта российского вооружения и военной техники.

Общая площадь российской экспозиции на MILEX 2019 составит более 500 кв.м. На ней свою продукцию представят 8 крупнейших российских холдинговых предприятий оборонной промышленности, в том числе «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Техмаш».

 
Теги: Минск
 
 
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Речь в первую очередь идет о работе над проектами в интересах третьих стран в области производства, ремонта и модернизации авиационной, бронетанковой техники,...
 
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