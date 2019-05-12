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ЕС о санкциях против России за раздачу паспортов на Донбассе: Не хотим давить

13.05.2019 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны-члены ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе на саммите в честь 10-летия «Восточного партнерства».


Фото: Пресс-служба Брестской пограничной группы

В частности, глава МИД Чехии Томаш Петршичек подтвердил, что ЕС знает о планах РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.

Румынский глава МИД Теодор Мелешкану рассказал журналистам, что данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕС. Как считает румынский дипломат, выдача паспортов — это не лучшая мера, которую можно было принять. Но новые санкции против РФ, по мнению министра, не нужны и украинцам.

«Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины», — полагает Мелешкану.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что Запад должен рассмотреть введение новых санкций за «вопиющее нарушение международного права» Россией. По его мнению решение России упростить выдачу своих паспортов гражданам Украины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей призвано испытать избранного президента Владимира Зеленского и Запад не должен признавать эти документы.

«Самое меньшее, что мы можем сделать, — не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это еще один вопрос для обсуждения», — сказал Линкявичюс.

Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса прокомментировали действующий и новоизбранный президенты Украины. В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Украины».

 
 
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Страны-члены ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
 
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