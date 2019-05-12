ЕС о санкциях против России за раздачу паспортов на Донбассе: Не хотим давить

Источник материала: Tut.by

Страны-члены ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе на саммите в честь 10-летия «Восточного партнерства».



Фото: Пресс-служба Брестской пограничной группы

В частности, глава МИД Чехии Томаш Петршичек подтвердил, что ЕС знает о планах РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.

Румынский глава МИД Теодор Мелешкану рассказал журналистам, что данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕС. Как считает румынский дипломат, выдача паспортов — это не лучшая мера, которую можно было принять. Но новые санкции против РФ, по мнению министра, не нужны и украинцам.

«Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины», — полагает Мелешкану.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял , что Запад должен рассмотреть введение новых санкций за «вопиющее нарушение международного права» Россией. По его мнению решение России упростить выдачу своих паспортов гражданам Украины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей призвано испытать избранного президента Владимира Зеленского и Запад не должен признавать эти документы.

«Самое меньшее, что мы можем сделать, — не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это еще один вопрос для обсуждения», — сказал Линкявичюс.

Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса прокомментировали действующий и новоизбранный президенты Украины. В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Украины».