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ЕС о санкциях против России за раздачу паспортов на Донбассе: Не хотим давить
13.05.2019 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны-члены ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе на саммите в честь 10-летия «Восточного партнерства».
В частности, глава МИД Чехии Томаш Петршичек подтвердил, что ЕС знает о планах РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.
«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.
Румынский глава МИД Теодор Мелешкану рассказал журналистам, что данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕС. Как считает румынский дипломат, выдача паспортов — это не лучшая мера, которую можно было принять. Но новые санкции против РФ, по мнению министра, не нужны и украинцам.
«Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины», — полагает Мелешкану.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
«Самое меньшее, что мы можем сделать, — не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это еще один вопрос для обсуждения», — сказал Линкявичюс.
Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ
Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
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Страны-члены ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
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