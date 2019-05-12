На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Традиционно одни из самых дешевых участков под Минском продаются в деревне Довборово. К населенному пункту от МКАД ведет асфальтированная дорога, а вот местные проезды – накатанные. Из коммуникаций тут есть электричество, правда, со слов местных, подстанция работает с перебоями. Иногда у жителей домов на холме гаснет свет, когда включены другие электроприборы. Три вакантных земельных надела смежные, два из них – в низине. Соседи говорят, что у потенциальных покупателей могут возникнуть вопросы и с подтоплением.









