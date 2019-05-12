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На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

13.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

7 июня с молотка разыграют 31 участок вблизи МКАД. Об интересных земельных наделах у воды можно почитать здесь. В новом обзоре – самые дешевые участки аукциона, стартовые цены на которые не превышают 10 тыс. рублей.

Всеучасткинакарте

д. Довборово (Лоты № 23,24 и 25)

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Традиционно одни из самых дешевых участков под Минском продаются в деревне Довборово. К населенному пункту от МКАД ведет асфальтированная дорога, а вот местные проезды – накатанные. Из коммуникаций тут есть электричество, правда, со слов местных, подстанция работает с перебоями. Иногда у жителей домов на холме гаснет свет, когда включены другие электроприборы. Три вакантных земельных надела смежные, два из них – в низине. Соседи говорят, что у потенциальных покупателей могут возникнуть вопросы и с подтоплением.

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Общая площадь участка№23 — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка №23 — Br 3,5 тыс.

Общая площадь участка№24 — 13,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка №24 — Br 3 тыс.

Общая площадь участка№25 — 13,28 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка №25 — Br 3,1 тыс.

Координаты участков: 54.219089, 27.373011;

Расстояние до МКАД: 39 км.

д. Буды, участки № 1,2 и 3 (Лоты № 27,28 и 29)

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Три смежных лота выделено и в деревне Буды, что в 28 километрах от МКАД. Населенный пункт небольшой, рядом есть жилые дома. Подъезд отсыпан гравием, возможно скоро здесь будет даже асфальт. Из коммуникаций заявлено только электричество. Что касается самих площадок, то два участка (№1 и №2) ровные и удобные для строительства. Третий выделен в лесополосе – территория холмистая и обильно заросшая деревьями.

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Общая площадь участка№1 — 14,98 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка №1 — Br 8,5 тыс.

Общая площадь участка№2 — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка №2 — Br 8,8 тыс.

Общая площадь участка№3 — 14,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка №3 — Br 8,5 тыс.

Координаты участков: 54.186227, 27.538816;

Расстояние до МКАД: 28,6 км.

д. Лысая Гора, участок № 1 (Лот №30)

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Еще один дешевый участок продается в деревне Лысая Гора. Этот населенный пункт находится в том же направлении, что и деревня Буды, так же в 28 километрах от столицы. Участок очень неплохой – площадка идеально ровная, свободная от застройки. К территории ведет асфальтированная дорога, за участком поле и лес. Из коммуникаций тут заявлено только электричество, по соседству простые жилые дома.

На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят

Общая площадь участка— 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br5 200;

Координаты участка: 54.180533, 27.556443;

Расстояние до МКАД: 28,6 км.

Фото:Павел Садовский

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7 июня с молотка разыграют 31 участок вблизи МКАД. Об интересных земельных наделах у воды можно почитать здесь. В новом обзоре – самые дешевые участки аукциона,...
 
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