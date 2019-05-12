ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

13.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Индекс цен на квартиры в Минске снизился за минувшую праздничную неделю на едва различимые 0,1% и составил 1342 $/м2. До этого момента динамика цен оставалась нулевой на протяжении трех недель. К слову, цены на квартиры остались на том же уровне в четырёх областных центрах из пяти.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1250 $/м2. Это максимальный уровень цен с начала февраля.

Читайте также: Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2019 года

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Из-за обилия праздничных дней можно было ожидать ощутимого сокращения предложения, однако число выставленных на продажу квартир сократилось всего на 0,2%. На 0,2-0,6% больше стало 1- и 2-комнатных квартир, предложение «трешек» сократилось на 1,5%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 мая следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Рост цен наблюдался у 1-комнатных (+0,1%) и 4-комнатных (+0,4%) квартир, снижение – у «двушек» и «трёшек», которые подешевели на 0,2-0,4%.

Изменение цен в районах Минска на 13 мая выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен, ещё в четырёх – снижение. Самое ощутимое изменение было отмечено в Первомайском районе столицы, где цены снизились в среднем на 0,7%. Для Московского района неделя прошла без изменений.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 773 $/м2 (без изменений), Витебск – 616 $/м2 (без изменений), Гомель – 625 $/м2 (без изменений), Гродно – 696 $/м2 (-0,2%), Могилев – 617 $/м2 (без изменений).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2696 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,3% и составляет 1603 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,2% и составляет 974 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 6 по 13 мая 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Горе луковое. Минсельхозпрод о том, сколько лука съели, экспортировали, и как избежать перебоев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика