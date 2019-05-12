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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 мая 2019 года
13.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Индекс
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1250 $/м2. Это максимальный уровень цен с начала февраля.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Из-за обилия праздничных дней можно было ожидать ощутимого сокращения предложения, однако число выставленных на продажу квартир сократилось всего на 0,2%. На 0,2-0,6% больше стало 1- и 2-комнатных квартир, предложение «трешек» сократилось на 1,5%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Рост цен наблюдался у 1-комнатных (+0,1%) и 4-комнатных (+0,4%) квартир, снижение – у «двушек» и «трёшек», которые подешевели на 0,2-0,4%.
Изменение цен в районах Минска на 13 мая выглядит следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен, ещё в четырёх – снижение. Самое ощутимое изменение было отмечено в Первомайском районе столицы, где цены снизились в среднем на 0,7%. Для Московского района неделя прошла без изменений.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 773 $/м2 (без изменений), Витебск – 616 $/м2 (без изменений), Гомель – 625 $/м2 (без изменений), Гродно – 696 $/м2 (-0,2%), Могилев – 617 $/м2 (без изменений).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2696 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,3% и составляет 1603 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,2% и составляет 974 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 6 по 13 мая 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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