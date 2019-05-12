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«Это народная дипломатия». Виктор Лукашенко с белорусскими бизнесменами открыли мотосезон в Воронеже
13.05.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году мотофестиваль H.O.G. Rally и открытие сезона «харлеев» прошло не в Минске, а в Воронеже. Но в нем приняла участие белорусская делегация во главе со старшим сыном президента Виктором Лукашенко.
Основными организаторами H.O.G. Spring Challenge -2019 являются клуб Iron Birds Chapter (
По словам организаторов, столица Черноземья была выбрана выездной площадкой из-за удобного расположения (близость к Москве, наличие федеральной трассы М-4 «Дон»), а также развитой инфраструктуры, которая позволяет не только принять большое количество гостей, но и обеспечить каждому комфортный и интересный отдых.
— H.O.G. Spring Challenge — не просто байкерский фестиваль. Наша цель — в укреплении дружбы между людьми, между городами и странами. Порой мы не знаем даже своих соседей по лестничной клетке, а тут приезжаем знакомиться, завязываем отношения, и сегодня это очень важно, — отметил перед стартом мотопарада Артем Чайка.
Появление помощника президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктора Лукашенко на фестивале вызвало повышенный интерес участников и зрителей. Общение в рамках мотофестиваля Лукашенко назвал «народной дипломатией», подчеркнув, что она зачастую приносит больше плодов, чем политика, говорится на
Белорусская делегация ехала на девяти байках. Как
Ранее организаторы H.O.G. Rally
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«Это народная дипломатия». Виктор Лукашенко с белорусскими бизнесменами открыли мотосезон в Воронеже
Белорусская делегация ехала на девяти байках. Как сообщает РИА «Воронеж», белорусы по дороге попали в грозу.
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