«Это народная дипломатия». Виктор Лукашенко с белорусскими бизнесменами открыли мотосезон в Воронеже

Источник материала: Tut.by

В этом году мотофестиваль H.O.G. Rally и открытие сезона «харлеев» прошло не в Минске, а в Воронеже. Но в нем приняла участие белорусская делегация во главе со старшим сыном президента Виктором Лукашенко.

Основными организаторами H.O.G. Spring Challenge -2019 являются клуб Iron Birds Chapter ( основатели сын генпрокурора РФ Артем Чайка и Виктора Лукашенко), объединяющий мотоциклистов из России и Беларуси, и Harley — Davidson Россия и СНГ.



Фото: РИА Воронеж

По словам организаторов, столица Черноземья была выбрана выездной площадкой из-за удобного расположения (близость к Москве, наличие федеральной трассы М-4 «Дон»), а также развитой инфраструктуры, которая позволяет не только принять большое количество гостей, но и обеспечить каждому комфортный и интересный отдых.

— H.O.G. Spring Challenge — не просто байкерский фестиваль. Наша цель — в укреплении дружбы между людьми, между городами и странами. Порой мы не знаем даже своих соседей по лестничной клетке, а тут приезжаем знакомиться, завязываем отношения, и сегодня это очень важно, — отметил перед стартом мотопарада Артем Чайка.



Артем Чайка и Виктор Лукашенко отвечают на вопросы журналистов. Фото: govvrn.ru

Появление помощника президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктора Лукашенко на фестивале вызвало повышенный интерес участников и зрителей. Общение в рамках мотофестиваля Лукашенко назвал «народной дипломатией», подчеркнув, что она зачастую приносит больше плодов, чем политика, говорится на сайте правительства Воронежской области.

Белорусская делегация ехала на девяти байках. Как сообщает РИА «Воронеж», белорусы по дороге попали в грозу.



Артем Чайка и основной владелец МТБанка и розничной сети «Табакерка» Алексей Олексин



Самым экстравагантным участником в составе белорусской делегации был учредитель туристической компании «Топ-Тур», почетный консул Таиланда в Беларуси Иван Чура. Фото: РИА Воронеж

Ранее организаторы H.O.G. Rally сообщили , что закрытие мотосезона по-прежнему будет проводиться в Минске. В этом году оно состоится 14 сентября и будет организовано с прежним размахом — различными активностями и выступлениями артистов.