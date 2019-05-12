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В рейтинге ЕБРР Беларусь стоит на 9-10 месте, но стремится на 5-е
13.05.2019 12:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в транспортную и жилищную сферы.
Об этом министр экономики Дмитрий Крутой рассказал в
По его словам, наша страна работает над тем, чтобы войти в пятерку стран в рейтинге Европейского банка реконструкции и развития. Для этого необходима реализация совместных проектов.
Ожидается проект в транспортном секторе, в который ЕБРР готов вложить 250 млн евро (реконструкция дороги М3 и трассы Р-46).
Кроме того, 100 млн евро банк готов инвестировать в коммунальную сферу. Намечается модернизация 28 коммунальных и 50 республиканских объектов.
ЕБРР участвует также в осуществлении программы «Чистая вода», которая подразумевает реконструкцию 2000 станций обезжелезивания и водоотведения.
Намечается тепловая модернизация многоэтажек в Беларуси, которые построены более 20 лет назад. Подобный проект может стартовать уже в 2019 году. В списке повышения энергоэффективности жилья сейчас 27 домов, жильцы готовы участвовать в софинансировании этих работ.
Напомним, ЕБРР – один из важнейших инвесторов Беларуси. 30 августа 2018 года в Минске было
Делегация Европейского банка реконструкции и развития приезжала в Беларусь 14 сентября 2017 года во главе с президентом сэром Сумой Чакрабарти.
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Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в транспортную и жилищную сферы.
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