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Климкин: Беларусь - фундаментально важный сосед, где не должно стать больше России
13.05.2019 14:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Украины пока не говорят, изменятся ли отношения Беларуси и Украины после избрания президентом Владимира Зеленского. Но считают Беларусь «фундаментально важным соседом». Об этом журналистам на саммите «Восточного партнерства» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Глава МИД отметил, что он уже обсудил отношения Украины и Беларуси с новоизбранным президентом. Но поделиться деталями разговора не может.
— Я, в том числе, эту тему тоже обговаривал с новоизбранным президентом, но рассказать подробности не могу. Могу сказать лишь, что я считаю, что Беларусь для нас фундаментально важный сосед, как страна, где не должно стать больше России, — заявил Климкин.
Министр также прокомментировал слухи о том, что экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич может стать «куратором» Донбасса, регулирующего политику Кремля по отношению к Востоку Украины, и заменить в этом амплуа помощника президента России Владислава Суркова.
— Когда-то президент России пытался навязать нам его [Михаила Бабича] как посла. Мы это отбили. Думаю, мы готовы к любому развитию событий. В конце концов в Кремле все решения принимает один человек. Так что если изменится исполнитель, политика отношений от этого не изменится. Ну, смотрите, вот были выборы [в Украине] второй тур, в Кремле прекрасно понимали, что все пошло не по их сценарию. И сразу идут санкции, потом —
Напомним, Владимир Путин 30 апреля
В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную
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Глава МИД обсудил отношения Украины и Беларуси с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
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