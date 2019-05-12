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Климкин: Беларусь - фундаментально важный сосед, где не должно стать больше России

13.05.2019 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Украины пока не говорят, изменятся ли отношения Беларуси и Украины после избрания президентом Владимира Зеленского. Но считают Беларусь «фундаментально важным соседом». Об этом журналистам на саммите «Восточного партнерства» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.


Фото: Reuters

Глава МИД отметил, что он уже обсудил отношения Украины и Беларуси с новоизбранным президентом. Но поделиться деталями разговора не может.

— Я, в том числе, эту тему тоже обговаривал с новоизбранным президентом, но рассказать подробности не могу. Могу сказать лишь, что я считаю, что Беларусь для нас фундаментально важный сосед, как страна, где не должно стать больше России, — заявил Климкин.

Министр также прокомментировал слухи о том, что экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич может стать «куратором» Донбасса, регулирующего политику Кремля по отношению к Востоку Украины, и заменить в этом амплуа помощника президента России Владислава Суркова.

— Когда-то президент России пытался навязать нам его [Михаила Бабича] как посла. Мы это отбили. Думаю, мы готовы к любому развитию событий. В конце концов в Кремле все решения принимает один человек. Так что если изменится исполнитель, политика отношений от этого не изменится. Ну, смотрите, вот были выборы [в Украине] второй тур, в Кремле прекрасно понимали, что все пошло не по их сценарию. И сразу идут санкции, потом — паспорта, мы приблизительно знаем, что будет дальше, знаем, какая будет стратегия, и мы к этому готовы, — сказал Климкин.

Напомним, Владимир Путин 30 апреля отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране. Бабич проработал послом в Беларуси 9 месяцев.

В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД обсудил отношения Украины и Беларуси с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
 
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