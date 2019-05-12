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«По балансам ситуация не веселая». Чего стоят Минску запреты Россельхознадзора

13.05.2019 15:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На повестке дня совместной коллегии Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Беларуси, которая пройдет в Минске, три больших вопроса. Об этом заявил журналистам в понедельник начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.


Алексей Богданов. Фото: Facebook / Алексей Богданов

Это развитие торговли сельхозпродукцией и продуктами питания (реализация прогнозных балансов спроса и предложения); сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора (в том числе — выполнение договоренностей по прослеживаемости товаров); вопросы взаимодействия по союзным программам.
Основные проблемы между странами, очевидно, по первому вопросу.

«По балансам ситуация невеселая», — признал Богданов. Он отметил, что по итогам прошлого года балансы по молоку не выполнены — недопоставка составила 617 тысяч тонн молока. При этом по мясу планы несколько превышены.

В первом квартале ситуация повторяется, отметил представитель Минсельхозпрода. Недопоставка молочной продукции составила 162 тысячи тонн при общем объеме экспорта этой группы 1,025 млн тонн (в Россию — 789 тысяч тонн).

По итогам года, при сохранении текущего тренда, недопоставки по итогам года могут быть и по мясу.

Богданов отметил, что в формате коллегии невозможно снять меющиеся проблемы и ограничения, «тем более самого руководителя Россельхознадзора в Минске не будет». «Но работа идет в рамках согласованной дорожной карты и ухода от секторальных ограничений в пользу решений по отдельным предприятиям», — пояснил он.

«Вопросы запретов и ограничений будут обсуждаться и заостряться. Дмитрий Николаевич Патрушев (глава Минсельхоза РФ — ред.) неоднократно говорил о том, что прогнозные балансы должны выполняться», — сказал Богданов.

По итогам первого квартала экспорт сельхозпродукции из Беларуси составил 1,3 млрд долларов (+3% к первому кварталу прошлого года). По итогам года объем экспорта ожидается на уровне 5,6 млрд долларов (+8,6%).

«При хорошей конъюнктуре рынка и объемов производства, сумма будет ближе к 6 млрд долларов», — добавил начальник главного управления. В первом квартале выросли поставки на экспорт молока и молокопродуктов — до 535,5 млн долларов. «В этом году прогнозируется хорошая конъюнктура по молочной продукции — все виды, сыры, творог, сухое молоко, сметана находятся в росте. Молоко в этом году будет драйвером роста экспортных поставок», — пояснил Богданов.

По мясу ситуация хуже — экспорт составил 215 млн долларов, это ниже прошлого года из-за снижения цен и ограничений Россельхознадзора.

Богданов отметил продолжение работы по диверсификации. Основным рынком с долей 80,4% остается Россия (минус 3 процентных пункта). При этом многие рынки росли очень быстро. В частности, в первом квартале поставки в Китай составили 15,3 млн долларов (рост в 2,7 раза).

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам первого квартала экспорт сельхозпродукции из Беларуси составил 1,3 млрд долларов (+3% к первому кварталу прошлого года). По итогам года объем экспорта...
 
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