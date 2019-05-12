ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Охранно-пожарный прибор Smartec c батареей и возможностью резервирования питания

13.05.2019 12:33 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

В ассортименте Smartec появился адресный прибор Vita 02M, предназначенный для организации систем пожарной сигнализации на небольших и средних объектах. Он рассчитан для работы с адресными извещателями Smartec линейки Vesta и позволяет одновременно обслуживать до 180 таких устройств. Кроме того, к нему можно присоединять до 16 неадресных шлейфов, а извещатели и шлейфы объединять в 2-24 раздела. Немаловажно, что этот адресный пожарный прибор имеет дисплей, на котором отображаются адреса извещателей и шлейфов, время их срабатывания или возникновения неполадок в системе, а для хранения этой информации предусмотрена память на 3 тысячи событий. Для оповещения о пожаре в Vita 02M предусмотрены 3 выхода типа "открытый коллектор". К ним прибор позволяет подключать световые пожарные оповещатели типа табло или лампы, а также звуковые охранно-пожарные оповещатели-сирены.

Следует отметить, что работа выходов настраивается при конфигурировании прибора, при этом все выходы контролируются на обрыв и короткое замыкание. Наряду с оповещением адресный пожарный прибор может управлять таким внешним инженерным оборудованием, как устройства для кондиционирования, вентиляции, освещения, и передавать сигналы на ПЦН. Для этого в приборе имеются 3 электромеханических реле перекидного типа.

Информация о пожарной ситуации на объекте отображается на жидкокристаллическом дисплее прибора, а при наступлении тревожного события на него выводится адрес сработавшего извещателя или шлейфа, а также время и очередность поступления сигналов. Такая визуализация упрощает работу оператора с системой и позволяет ускорить реагирование на тревогу с целью предотвращения пожара.

На дисплее также можно просматривать журнал событий, память которого рассчитана на хранение 3000 записей. Немаловажно, что адресный пожарный прибор легко настраивается с помощью кнопок управления на корпусе, кроме того, можно использовать ПК с установленным на него программным обеспечением Vita 02M Config.

Vita 02M позволяет защитить от пожара помещения любого назначения, поскольку поддерживает все адресные извещатели линейки Vesta, в которую входят дымовые извещатели Vesta-S, тепловые извещатели Vesta-T и комбинированные извещатели Vesta-ST, а также ручной многоразовый извещатель Vesta-FDM. Таким образом, данный адресный пожарный прибор способен обнаружить любое возгорание. Сопровождающееся как задымлением, так и резким ростом температуры.

Следует отметить, что к адресной линии прибора можно подключить до 180 адресных извещателей Vesta, а ее длина может достигать 3000 метров. Для подключения неадресных пожарных, а также охранных извещателей поддерживаются 16 шлейфов, которые вместе с адресными извещателями могут быть объединены в разделы.

Небольшие офисы, магазины, рестораны, коттеджи и другие объекты могут быть защищены от пожара с помощью Vita 02M. Новый пожарный прибор полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и подходит не только для средних, до 2 тысяч квадратных метров, но и для таких малых объектов, как, например, коттеджи и дома. Запитывается адресный пожарный прибор от сети переменного тока напряжением 220 вольт либо от аккумуляторной батареи на 12 вольт.

При необходимости увеличения времени автономной работы его можно подключить к внешнему резервному источнику питания. Для своевременного обнаружения неисправностей прибор осуществляет самотестирование. В автоматическом режиме он проверяет все шлейфы, адресную линию, линии управления оповещением и внешним оборудованием.

www.armosystems.ru
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ассортименте Smartec появился адресный прибор Vita 02M, предназначенный для организации систем пожарной сигнализации на небольших и средних объектах. Он рассчитан для...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В рейтинге ЕБРР Беларусь стоит на 9-10 месте, но стремится на 5-е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика