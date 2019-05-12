|
Климкин о российских паспортах для Донбасса: В этот раз формальными санкциями уже не может закончиться
13.05.2019 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине считают, что Евросоюз должен отреагировать на решение РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса жесткими мерами, а не «формальными санкциями». Такое мнение высказал журналистам в Брюсселе глава МИД Украины Павел Климкин.
До начала встречи министров иностранных дел на саммите некоторые главы европейских МИД
— Очень хорошо, что Евросоюз понимает, что в этот раз какими-то формальными санкциями, персональными уже ничего не может закончиться. Вот это в этот раз будет то, что у нас называется «зрада» [предательство]. Если мы возьмем 10, 20 людей, 50, введем для них санкции — это не решение. Я сегодня сказал [министрам иностранных дел]: смотрите, друзья, это мегапроблема для нас, для нашей национальной безопасности. Причем, не только для оккупированной территории, но и для всех остальных: для Беларуси — проблема? Проблема. Для Молдовы — проблема? Проблема. А для Латвии и Эстонии это не проблема? Проблема. А министру иностранных дел Германии я сказал: у вас есть 2 миллиона русскоязычных, подумайте, сколько у них паспортов. И там все начинают задумываться, — рассказал Павел Климкин.
Глава МИД Украины также добавил, что в ближайшее время Украины и Евросоюз дадут «общий ответ» России.
— Пока есть разные мысли, но мы двигаемся к тому, чтобы не ограничиться общим лозунгом, чуть-чуть санкциями и сказать, что мы все сделали, — сказал Климкин.
Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ
Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Климкин о российских паспортах для Донбасса: В этот раз формальными санкциями уже не может закончиться
Некоторые главы европейских МИД не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)