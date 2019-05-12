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Климкин о российских паспортах для Донбасса: В этот раз формальными санкциями уже не может закончиться

13.05.2019 15:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине считают, что Евросоюз должен отреагировать на решение РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса жесткими мерами, а не «формальными санкциями». Такое мнение высказал журналистам в Брюсселе глава МИД Украины Павел Климкин.


Фото: Reuters

До начала встречи министров иностранных дел на саммите некоторые главы европейских МИД заявили, что не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса. На заседании украинская сторона также выступила против введения санкций, поскольку считает это бессмысленным.

— Очень хорошо, что Евросоюз понимает, что в этот раз какими-то формальными санкциями, персональными уже ничего не может закончиться. Вот это в этот раз будет то, что у нас называется «зрада» [предательство]. Если мы возьмем 10, 20 людей, 50, введем для них санкции — это не решение. Я сегодня сказал [министрам иностранных дел]: смотрите, друзья, это мегапроблема для нас, для нашей национальной безопасности. Причем, не только для оккупированной территории, но и для всех остальных: для Беларуси — проблема? Проблема. Для Молдовы — проблема? Проблема. А для Латвии и Эстонии это не проблема? Проблема. А министру иностранных дел Германии я сказал: у вас есть 2 миллиона русскоязычных, подумайте, сколько у них паспортов. И там все начинают задумываться, — рассказал Павел Климкин.

Глава МИД Украины также добавил, что в ближайшее время Украины и Евросоюз дадут «общий ответ» России.

— Пока есть разные мысли, но мы двигаемся к тому, чтобы не ограничиться общим лозунгом, чуть-чуть санкциями и сказать, что мы все сделали, — сказал Климкин.

Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса прокомментировали действующий и новоизбранный президенты Украины. В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Украины».

 
 
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Некоторые главы европейских МИД не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
 
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