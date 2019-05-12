Макей о 10-часовых очередях на границе: Надо устранить формальности при пересечении границы с ЕС

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси считает, что в рамках «Восточного партнерства» необходимо реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в том числе устранить искусственные формальности при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили — до нескольких дней. Об этом Владимир Макей заявил на встрече с министрами иностранных дел стран ЕС и «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщает пресс-служба МИД .



Фото предоставлено Представительством ЕС в Беларуси

На встрече глав МИД Владимир Макей предложил определить «амбициозные, но реалистичные» приоритеты «Восточного партнерства» на период после 2020 года.

«Почему бы, например, к 2030 году не увеличить экспорт стран ВП („Восточного партнерства“) в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое, количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП - вдвое, реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности?» — заявил министр.

Глава белоруской делегации также предложил создать в Европейском инвестиционном банке специальное «окно» для проектов Восточного партнерства или специализированный банк ВП.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём

В своем выступлении Макей призвал к активизации сотрудничества в цифровой сфере, разработке регионального соглашения о защите личных данных. По примеру школы ВП в Тбилиси предложил учредить ИТ-школу ВП в Минске.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом

Министр также еще раз напомнил о готовности белорусской стороны провести в Минске мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия ВП.