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«Скворечник» не уникален. Realt.by нашел еще одну квартиру в Минске со странной пристройкой – ФОТОФАКТ
13.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Никогда не было и вот опять. Пока мы ждем ответ ЖРЭО Советского района о неординарной ситуации
«Хрущевки» типовых серий редко предполагают наличие балконов на первых этажах зданий. Эту несправедливость житель дома №26 на Логойском тракте уровнял. И даже больше. С помощью пристройки собственник расширил не только площадь комнаты, но и кухни.
Судя по всему квартиру реконструировали давно, еще до капремонта и введения новых правил, по которым такое расширение едва ли законно. Конструкция заметно выступает и за фасад здания, и за уровень балконов, предусмотренных проектом. Глубина пристройки – больше метра, длина – порядка 7.
Благодаря тому, что пристройка выкрашена в цвет дома, издалека «скворечник» практически не заметен.
Фото: Павел Садовский
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«Скворечник» не уникален. Realt.by нашел еще одну квартиру в Минске со странной пристройкой – ФОТОФАКТ
Никогда не было и вот опять. Пока мы ждем ответ ЖРЭО Советского района о неординарной ситуации с пристройкой «скворечника» в доме на Гикало (к слову, как выяснилось...
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