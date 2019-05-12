«Скворечник» не уникален. Realt.by нашел еще одну квартиру в Минске со странной пристройкой – ФОТОФАКТ

Источник материала: realt.by

Никогда не было и вот опять. Пока мы ждем ответ ЖРЭО Советского района о неординарной ситуации с пристройкой «скворечника» в доме на Гикало (к слову, как выяснилось позже – реконструкция законна ), аналогичный объект был замечен и в Первомайском районе города. Элегантным решением воспользовался собственник квартиры на первом этаже «хрущевки» на Логойском тракте.





«Хрущевки» типовых серий редко предполагают наличие балконов на первых этажах зданий. Эту несправедливость житель дома №26 на Логойском тракте уровнял. И даже больше. С помощью пристройки собственник расширил не только площадь комнаты, но и кухни.







Судя по всему квартиру реконструировали давно, еще до капремонта и введения новых правил, по которым такое расширение едва ли законно. Конструкция заметно выступает и за фасад здания, и за уровень балконов, предусмотренных проектом. Глубина пристройки – больше метра, длина – порядка 7.









Благодаря тому, что пристройка выкрашена в цвет дома, издалека «скворечник» практически не заметен.

