Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На НЕФТЕГАЗ-2019 работали взрывобезопасные системы видеонаблюдения Videotec Компания АРМО-Системы совместно с итальянским производителем систем безопасности VIDEOTEC представила новинки взрывобезопасного оборудования для уличных систем...

Компания АРМО-Системы совместно с итальянским производителем систем безопасности VIDEOTEC представила новинки взрывобезопасного оборудования для уличных систем видеонаблюдения на 19-й международной выставке НЕФТЕГАЗ-2019, которая прошла с 15 по 18 апреля в Москве. На стенде компании можно было посмотреть в работе взрывобезопасные IP-камеры VIDEOTEC линейки MAXIMUS различного форм-фактора, мощные PTZ-камеры ULISSE EVO, камеры NVX с корпусами из нержавеющей стали и уникальной технологией обработки видео DeLux, а также многофункциональные высокозащищенные блоки коммутации. На совместном стенде АРМО-Системы и Videotec демонстрировалось оборудование, на базе которого организуются уличные системы видеонаблюдения на нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводах, трубопроводах, морских буровых установках и на объектах химической промышленности.Посетители стенда увидели взрывобезопасные IP-камеры видеонаблюдения Videotec семейства MAXIMUS, включая цилиндрические камеры серии MVX в кожухе из нержавеющей стали, интегрированные поворотные камеры серии MPX, малогабаритные уличные Full HD камеры серии MMX, сертифицированные для работы в агрессивных средах, а также на морских и прибрежных объектах.Посетители НЕФТЕГАЗ-2019 оценили защищенное исполнение и функциональность новейших уличных IP-камер NVX DeLux, которые имеют облегченную конструкцию, а также высокую стойкость к коррозии, и все это благодаря тому, что для производства их корпуса используется нержавеющая сталь класса AISI316L.Не менее важно, что на базе NVX уличные системы видеонаблюдения строятся достаточно быстро, и не требуются их частое техническое обслуживание и уход за ними. Кроме того, в NVX использована технология кодирования и передачи изображения DeLux, за счет которой камера видеонаблюдения формирует высококачественное изображение, как днем, так и ночью.Из эксклюзивных разработок Videotec многих посетителей заинтересовал коммутационный бокс MAXIMUS MBA, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования, когда уличные системы видеонаблюдения располагаются в потенциально взрывоопасных зонах. MAXIMUS MBA позволяет подключать взрывобезопасные IP-камеры к высокоскоростной сети Ethernet благодаря встроенному коммутатору с тремя портами RJ45 и SFP портом для подключения к оптоволоконной линии связи.Внутри бокса предусмотрено пространство для быстрого доступа к кабелям, чтобы выполнять подключения было максимально удобно. Сам бокс изготовлен из алюминия с эпоксидным порошковым покрытием и рассчитан на работу в коррозийно-агрессивной среде.Впервые на НЕФТЕГАЗ-2019 демонстрировались PTZ-камеры ULISSE EVO, которые выделяются оригинальным дизайном, защищены от атмосферных и механических воздействий по классам IP66, IP67, IP68 и IK10, работают при температурах от минус 40 до 60 градусов и имеют сверхвысокую чувствительность в режимах день-ночь, а именно, 0,006-0,0006 люкс.При установке этих камер на объекте уличные системы видеонаблюдения получают полезный инструмент для круговой видеосъемки с разрешением Full HD при 60 кадрах в секунду и 30-кратным оптическим зумом. К достоинствам ULISSE EVO относится наличие в их комплектации стеклоочистителя, а также возможность докупить встраиваемый, а не отдельно устанавливаемый прожектор подсветки в инфракрасном диапазоне или белого света с дальностью до 175 метров.www.armosystems.ru