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ТЕХНОНИКОЛЬ снова подтвердила сертификат SINTEF Approval для полимерных мембран LOGICROOF V-RP

13.05.2019 14:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Полимерные мембраны Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ пользуются спросом во многих странах мира. Они эффективно служат в самых разных климатических условиях, что подтверждают как опыт применения на тысячах объектов в России и за рубежом, так и испытания в ведущих лабораториях мира. Мембраны отвечают самым строгим нормативным требованиям, что в очередной раз показал аудит, проведенный в исследовательском институте SINTEF, Норвегия. Образцы материала LOGICROOF V-RP в течение года испытывались в европейских лабораториях для определения физико-механических характеристик, вымывания вредных веществ из материала, долговечности, безопасности для человека и окружающей среды. Мембраны подтвердили соответствие заявляемым характеристикам и продемонстрировали прекрасные результаты. Так, гибкость мембран на фальце соответствует требованиям SINTEF, до минус 30 градусов. Также мембрана показала отличные результаты по разрыву. Показатель разрыва на гвозде, который демонстрирует надежность в механических системах крепления, составил не менее 180 нбютонов.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ эффективно развивается на рынках Северной Европы. Наши мембраны отличаются стойкостью к экстремально низким температурам и успешно служат в суровом климате. Но нужно подчеркнуть, что SINTEF Approval получают только те материалы, качество которых способно позитивно повлиять на производительность труда и оказать положительное воздействие на уровень жизни. ТЕХНОНИКОЛЬ всегда внимательно относилась к этим вопросам, что в том числе позволяет нам быть конкурентоспособными на мировых рынках, отметил операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков.

www.tn.ru
 
 
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Полимерные мембраны Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ пользуются спросом во многих странах мира. Они эффективно служат в самых разных климатических условиях, что...
 
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