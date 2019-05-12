Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Строительное подразделение BASF расширяет присутствие на Урале 17 апреля 2019 года в Екатеринбурге состоялось открытие регионального офиса строительного подразделения Master Builders Solutions концерна BASF. Это событие стало очередным...

17 апреля 2019 года в Екатеринбурге состоялось открытие регионального офиса строительного подразделения Master Builders Solutions концерна BASF. Это событие стало очередным этапом реализации стратегии компании, направленной на расширение присутствия в регионе. Представительство будет отвечать за работу компании на территории всего Уральского федерального округа. Централизованная координация действий позволит более оперативно реагировать на запросы клиентов, ещё лучше понимать их потребности и предлагать им комплексные услуги для решения всего спектра задач строительной индустрии. На Урале мы работаем с 2000-х годов. Продукция BASF здесь использовалась при реализации многих крупных индустриальных и гражданских проектов, включая строительство, модернизацию и ремонт ведущих промышленных предприятий. Для нас Уральский федеральный округ исторически является потребителем инновационных продуктов, позволяющих решать широкий спектр задач в области производства бетонных смесей нужных характеристик, высокоточной цементации, подземного и дорожного строительства, гидроизоляции зданий и в других областях, рассказывает Сергей Ветлов, генеральный директор строительного подразделения Master Builders Solutions концерна BASF.Так, современные технологии были использованы при установке линии Стан 5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате, выпускающей листовой металлопрокат шириной до пяти метров. Решения BASF, такие как подливочные составы серии Master Flow, ремонтные смеси Master Emaco и топпинги MasterTop, применялись при заливке фундамента, высокоточной цементации оборудования и устройстве промышленных полов.Комплекс решений был использован и в ходе работ на объекте Высота 239, в трубоэлектросварочном цеху Челябинского трубопрокатного завода. В числе других предприятий-заказчиков ЗапСибНефтехим, Белоярская АЭС, пылеугольный энергоблок Троицкой ГРЭС, Мечел-Материалы, Уралкалий.Сотрудничая с НИИ Уралмеханобр, в 2018 году АЛРОСА инициировала глобальные исследования по подбору химически стойкого набрызг-бетона для рудника Удачный. Компанией BASF было предложено решение с использованием таких материалов, как микрокремнезем MasterRoc MS 610, повышающий коррозийную стойкость бетона, полипропиленовая фибра MasterFiber 153 SPA, устойчивая к воздействию агрессивных веществ и заменяющая металлический армокаркас крепи, а также бесщелочной ускоритель схватывания MasterRoc SA 560.Сфера использования строительных инноваций Master Builders Solutions на Урале не исчерпывается только промышленными объектами, но и распространяется на общегражданское и коммерческое строительство. В числе реализованных объектов знаменитая башня Исеть, 52-этажное здание на территории будущего комплекса Екатеринбург-Сити, долгое время остававшаяся самым северным небоскрёбом планеты, аквапарк ЛетоЛето, центральный стадион Екатеринбург Арена.У компании уже накоплен большой опыт работы в регионе и в жилой застройке, которая в последнее десятилетие развивается на Урале ускоренными темпами. Одним из примеров может служить жилой комплекс бизнес-класса Макаровский в центре Екатеринбурга.Здесь в начале 2017 года впервые в России была использована революционная технология мембранной гидроизоляции фундамента, обеспечивающая стопроцентную защиту от грунтовых вод и возможность монтажа несущей плиты в зимний период. Контактная листовая полимерная мембрана MasterSeal 754 обеспечивает полное сцепление с бетонной поверхностью, не требуя при этом защитной стяжки.Новый этап работы, связанный с открытием офиса, позволит внести ощутимый вклад в развитие всего региона. Сотрудники нашего офиса в Екатеринбурге обеспечат дальнейшее внедрение новых технологий в регионе, офис станет не только центром координации, но и центром компетенций и технической поддержки для заказчиков и партнёров на Урале, отмечает Сергей Ветлов.В числе клиентов компании холдинги Синара-Девелопмент и Астра, Уральская горно-металлургическая компания, Енакиевский металлургический завод, девелоперская компания Брусника-Урал, а также Управление капитального строительства Екатеринбурга, правительство Свердловской области и основные проектные институты. В том числе Уралгипромез, испытательный центр УралДорНИИ, Уралмеханобр.www.master-builders-solutions.basf.ru/ru-cis