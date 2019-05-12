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Хан о подписании соглашения о реадмиссии с Беларусью: Переговоры более или менее завершены

13.05.2019 18:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переговоры Беларуси и Евросоюза по соглашению о реадмиссии «более или менее» завершены. Об этом по окончании первого дня саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе, заявил журналистам Еврокомиссар Йоханнес Хан.


Фото предоставлены Представительством Европейского союза в Республике Беларусь.

Макей в Брюсселе: Надеемся, соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года

— Я думаю, что в конечном итоге мы более или менее завершили переговоры по соглашению по реадмиссии, и я думаю, нам нужно подумать о дате подписания этого соглашения и найти место для того, чтобы это сделать, — заявил Хан.

Еврокомиссар также отметил, что дискуссия о подписании Приоритетов партнерства все еще идет.

— Мы обсуждаем это с нашими странами-членами, с Литвой, потому что Островецкая АЭС — это проблема, и это вопрос безопасности. Сейчас мы обсуждаем это со странами-партнерами, как решить эту проблему, которая возникла между Литвой и Беларусью. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства — это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено, — сказал Хан.

Напомним, уже без малого пять лет Минск и Брюссель обсуждают два соглашения — по упрощению визового режима и реадмиссии, которые должны быть подписаны в пакете. Второе важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Простые белорусы все никак не могут дождаться первого документа, который предусматривает упрощение визовых процедур. После вступления этого соглашения в силу шенгенские визы должны подешеветь до 35 евро (при оформлении в посольстве), вырастет число бесплатных и долгосрочных виз. Переговоры по этим соглашениям, как все время обозначают обе стороны, уже несколько лет подряд находятся «на стадии завершения».

Статус другого подвисшего документа в переговорах с ЕС — Приоритетов партнерства — пока неясен. Там все уперлось в позицию белорусской соседки, Литвы, по строительству БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Договор о Приоритетах партнерства все еще «упирается» в позицию Литвы по строительству БелАЭС.
 
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