Отдых на Браславских озерах: домик на берегу 2-го по глубине озера в Беларуси за 150 р./сутки и рыбалка в сафари-парке за 5

Животные подкармливаются. Зимой — зерном, сеном, силосом. Летом они питаются на кукурузных, зернобобовых полях, которые засеваются и обслуживаются работниками лично-подсобного хозяйства.

На территории парка есть пруд, где за 5 рублей можно купить путевку и порыбачить. Если появится желание, улов можно забрать с собой. Однако за него придется доплатить. В пруду ловится карп, белый амур, карась, щука, сом и другие виды рыб.

В лично-подсобном хозяйстве с советских времен действует рыбопитомник «Мекяны». Можно порыбачить и здесь, путевка стоит 20 рублей.

В этом году в сафари-парке планируется открыть сезон охоты.

Турстоянки — бюджетный вид отдыха

К новому туристическому сезону гостям Нацпарка предложат 70 туристических стоянок, из них 62 заказных и 8 общего типа.

Среди заказных выделяются такие стоянки, как «Обсерватория», «Юбилейная» на берегу озера Струсто, «Лазурная», «Чистый берег» — на берегу озера Волос Северный.

— Любители отдыха заранее бронируют, оплачивают свои места на стоянках и приезжают в запланированные дни. Здесь оборудованы навесы с крышами, столики со скамейками, кострища, кладки к воде и небольшие сооружения для дров, — рассказывает Владимир Петкевич.

Стоимость стоянки зависит от ее размера, наличия архитектурных форм, пейзажа, близости к воде и других факторов и колеблется в пределах от 30 до 150 рублей в сутки. На стоянке за 150 рублей может разместиться группа до 25 человек. Если раскинуть эту сумму на всех отдыхающих, то отдых получается вполне бюджетным.

— Мы пропагандируем такой вид отдыха. В этом году пошли дальше и запустили на своем сайте онлайн-бронирование и онлайн-оплату туристических стоянок. Для белорусов — через систему ЕРИП, для иностранцев — через сервис WEBPAY, — дополняет ведущий специалист отдела туризма Нацпарка.

На общем фоне выделяется стоянка «Обсерватория». Она имеет хорошие подъезды и подходы к воде, куда легко спустить лодку или пригнать катер. Бронирование мест начинается ежегодно с 15 января.

— Места на этой стоянке на весь сезон раскупаются за пару дней, — уточняет Владимир.

Подобная этой — стоянка «Лазурная». Места на ней после открытия бронирования и вовсе «уходят» за пару часов.

В зонах отдыха на берегах озер Струсто и Снуды на девяти стоянках, как альтернатива палаточному проживанию, появятся деревянные компактные домики со спальными местами. К традиционному обустройству турстоянок предлагаются и мини-баньки.

Мы заехали на заказную стоянку «Камень», где уже установлены два домика.