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Отдых на Браславских озерах: домик на берегу 2-го по глубине озера в Беларуси за 150 р./сутки и рыбалка в сафари-парке за 5
14.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы побывали на Браславщине — уникальном крае, где расположена одна из крупнейших в Беларуси группа озер, которые называют "Браславскими". Сюда входят более 70 водоемов, многие из которых соединены между собой различными протоками и реками. С учетом небольших водоемов в этом крае насчитывается свыше 250 озер, и каждое из них уникально.
В Браславском районе находится ГПУ «Национальный парк «Браславские озера», созданное в 1995 году.
— Одна из целей, которая преследовалась при создании нашего Национального парка, — развивать сферу отдыха и туризма и вести хозяйственную деятельность с наименьшим воздействием на первозданную природу для сохранения животного и растительного мира, — говорит ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озера» и наш гид Владимир Петкевич.
Территория Национального парка с красивейшими сосновыми лесами, березовыми рощами, пригорками и низинами, чистейшими озерами насчитывает более 64 тысяч гектаров земли. Самым большим водоемом в браславской группе является озеро Дривяты, из которого через реки и протоки можно попасть в основную сеть водоемов.
Владимир рассказывает, что в советские времена на берегу этого озера была создана турбаза «Браславские озера», учредителем которой выступила Федерация профсоюзов Беларуси. В 70-90-х годах прошлого столетия на ее базе организовывались многодневные лодочные походы.
В свое время этот вид отдыха практически полностью дотировался государством и был очень популярным. В походах участвовали жители разных республик бывшего Советского Союза. Но примерно 10 лет назад лодочные походы были отменены. Износилось оборудование, прекратилась дотация этого вида отдыха, и стоимость путевок значительно возросла. Люди предпочли за свои деньги отдыхать в более комфортных условиях — турбазах, домах отдыха, санаториях. Однако турбаза «Браславские озера» функционирует и сейчас.
Сегодня на территории Национального парка «Браславские озера» действует ряд туристических объектов, где можно прекрасно отдохнуть на лоне природы, порыбачить и поохотиться.
— Самая большая заполняемость наших баз отдыха — в летний сезон и праздничные дни. В межсезонье к нам в основном приезжают рыбаки и охотники не только из Беларуси, но и других стран. Частые гости — россияне, бывают французы, грузины, — рассказывает Владимир. — В основном они охотятся на пернатых и водоплавающих птиц, лося, косулю европейскую, речного бобра, хищных животных в естественной среде — лису, волка, енотовидную собаку. Французы предпочитают охотиться на вальдшнепа и на других водоплавающих птиц. Самый благоприятный период для охоты — с 1 октября по 31 декабря. В это время года она разрешена практически на все виды животных.
Мы начинаем экскурсию по туристическим объектам Национального парка. Надо сказать, что Браславщина встретила нас дождем и холодным ветром. Но это не помешало нам насладиться ее первозданной природой и огромным водным пространством.
База отдыха «Золово» — излюбленное место охотников
Первая наша остановка — база отдыха «Золово». Она одна из самых старейших и комфортабельных в Национальном парке, расположена на берегу лесного озера Золва в 5 километрах от трассы Браслав-Минск и в 22 километрах от Браслава.
На огороженной охраняемой территории турбазы находятся 4 коттеджа разной степени комфортности — класса VIP, стандарт и два весенне-летнего заселения.
Администратор базы Алена Туронок рассказывает, что в сезон вакантных мест в коттеджах не бывает. Кроме рыбаков и охотников, здесь любят отдыхать семьи с детьми. Средняя продолжительность отдыха — 3 суток в межсезонье и от 7 до 10 дней — в сезон. Одновременно база может принять до 25 человек.
Во время нашего приезда на турбазу здесь в двух коттеджах остановились 11 россиян, которые охотились на гусей.
Лодки, катамараны, велосипеды, беседки с зонами отдыха для барбекю, парковка для автомобилей — все это бонусы для отдыхающих.
За отдельную плату можно посетить банный комплекс. На берегу озера оборудованы пирсы, беседки.
— Вода имеет красновато-коричневый цвет, так как течет по торфяникам. Но она хорошая и очень благоприятно влияет на кожу, —говорит администратор базы. — В группе браславских озер Золва, пожалуй, единственный водоем, в котором не цветет вода. Она очень мягкая, и вымыть волосы в ней можно даже без шампуня.
На территории комплекса есть своя «Белорусская хатка» с настоящей русской печкой. По желанию гостей ее могут затопить и приготовить вкусную домашнюю еду. В свое время в печи даже выпекали свой хлеб.
На базе есть столовая, где организовано трехразовое питание.
Стоимость проживания и питания зависит от сезона. В среднем размещение в коттеджах обходится человеку от 30 до 150 рублей в сутки, питание в межсезонье — 25,2 рубля, в сезон — 35 рублей.
Свой мини-зоопарк и сафари-парк
Далее по дороге республиканского значения вдоль озер Дривяты, Буже, Ожехово направляемся в вольерно-прудовое хозяйство Национального парка, включающее демонстрационные вольеры и сафари-парк. Оно расположено в приграничной зоне примерно в 4,5 километрах от Латвии и в 17 километрах от Браслава.
Вместе с начальником вольерно-прудового хозяйства Антоном Пантелеенко проходим вдоль демонстрационных вольеров.
Здесь можно увидеть основные виды птиц и животных, обитающих в браславском регионе — медведя, которому исполнилось уже 24 года, волка и волчицу, енота, лис, беркута, фазанов, пятнистых оленей, кабана.
— В сезон за день вольеры могут посетить 100 человек. Билет стоит 2,5 рубля. Как правило, это семьи с детьми, — рассказывает Антон. — Рядом с вольерами находится пруд, где за дополнительную плату можно порыбачить. Некоторые отдыхающие разбивают здесь палатки и живут 3-4 дня. Особенно популярным этот вид отдыха стал в прошлом году. Кроме белорусов к нам приезжают россияне, украинцы, латыши, литовцы.
Огороженная территория сафари-парка насчитывает порядка 1300 гектар (примерно 25 км по периметру), где в естественной среде живут лоси, косули, благородные олени, лани. Не так давно приобретены два зубра.
Для любителей природы разработан велосипедный маршрут на 7 километров. Билет стоит 9,5 рубля. Можно приехать со своим велосипедом, а можно взять напрокат, ехать по дороге, любоваться первозданной природой, слушать пение птиц и, кому повезет, наблюдать в естественной среде обитания животных.
Нас провезли по маршруту на своем грузовичке. По дороге Антон рассказывает, что хищных животных в сафари-парке нет, поэтому прогуливаться можно смело. Если приезжает группа людей, то их сопровождает егерь.
— В сезон свободных велосипедов не остается. Одни уезжают, вторые приезжают, — говорит Антон. — Этот вид отдыха тоже достаточно популярен. Жителям больших городов интересно посмотреть на животных в естественной среде обитания. Но в жаркие летние дни они уходят вглубь леса, болота и выходят на подкормочные площадки только утром и вечером, поэтому днем увидеть животных на маршруте не просто.
Но нам посчастливилось увидеть оленей и ланей.
Животные подкармливаются. Зимой — зерном, сеном, силосом. Летом они питаются на кукурузных, зернобобовых полях, которые засеваются и обслуживаются работниками лично-подсобного хозяйства.
На территории парка есть пруд, где за 5 рублей можно купить путевку и порыбачить. Если появится желание, улов можно забрать с собой. Однако за него придется доплатить. В пруду ловится карп, белый амур, карась, щука, сом и другие виды рыб.
В лично-подсобном хозяйстве с советских времен действует рыбопитомник «Мекяны». Можно порыбачить и здесь, путевка стоит 20 рублей.
В этом году в сафари-парке планируется открыть сезон охоты.
Турстоянки — бюджетный вид отдыха
К новому туристическому сезону гостям Нацпарка предложат 70 туристических стоянок, из них 62 заказных и 8 общего типа.
Среди заказных выделяются такие стоянки, как «Обсерватория», «Юбилейная» на берегу озера Струсто, «Лазурная», «Чистый берег» — на берегу озера Волос Северный.
— Любители отдыха заранее бронируют, оплачивают свои места на стоянках и приезжают в запланированные дни. Здесь оборудованы навесы с крышами, столики со скамейками, кострища, кладки к воде и небольшие сооружения для дров, — рассказывает Владимир Петкевич.
Стоимость стоянки зависит от ее размера, наличия архитектурных форм, пейзажа, близости к воде и других факторов и колеблется в пределах от 30 до 150 рублей в сутки. На стоянке за 150 рублей может разместиться группа до 25 человек. Если раскинуть эту сумму на всех отдыхающих, то отдых получается вполне бюджетным.
— Мы пропагандируем такой вид отдыха. В этом году пошли дальше и запустили на своем сайте онлайн-бронирование и онлайн-оплату туристических стоянок. Для белорусов — через систему ЕРИП, для иностранцев — через сервис WEBPAY, — дополняет ведущий специалист отдела туризма Нацпарка.
На общем фоне выделяется стоянка «Обсерватория». Она имеет хорошие подъезды и подходы к воде, куда легко спустить лодку или пригнать катер. Бронирование мест начинается ежегодно с 15 января.
— Места на этой стоянке на весь сезон раскупаются за пару дней, — уточняет Владимир.
Подобная этой — стоянка «Лазурная». Места на ней после открытия бронирования и вовсе «уходят» за пару часов.
В зонах отдыха на берегах озер Струсто и Снуды на девяти стоянках, как альтернатива палаточному проживанию, появятся деревянные компактные домики со спальными местами. К традиционному обустройству турстоянок предлагаются и мини-баньки.
Мы заехали на заказную стоянку «Камень», где уже установлены два домика.
Двигаясь от стоянки к стоянке, по дороге можно встретить хищного зверя. Нам повстречалась лиса.
На стоянках общего типа могут размещаться от 30 до 150 человек. На одной из них под названием «Перетяг» мы побывали.
Сутки пребывания обходятся человеку в 4,5 рубля. Вязанка сухих дров стоит около 4 рублей. На 80% озер Нацпарка введено платное любительское рыболовство. Путевка «на обычный лов» на сутки стоит от 3 рублей, на месяц — 15 рублей. Оплату также можно произвести через онлайн-сервисы.
Лучшая обзорная площадка Нацпарка — гора Маяк
Поднялись мы и на гору Маяк, которая считается лучшей обзорной площадкой Национального парка «Браславские озера». У ее подножья берет свое начало экологическая тропа «Гора Маяк».
Гора в 174 метра над уровнем моря расположена на полуострове между крупнейшими озерами Снуды и Струсто, с вершины которой открываются живописные ландшафты и озерные глади с многочисленными островами и отмелями. В начале ХХ века геодезисты поставили на вершине холма триангуляционную вышку, которую местные жители и окрестили маяком.
Вторая обзорная площадка: вблизи деревни Масковичи
На второй день по дороге на турбазу «Слободка» мы заехали еще на одну обзорную площадку вблизи деревни Масковичи, откуда открывается живописный вид на соединенные между собой озера Недрова и Неспишь.
Разбивать палатки здесь нельзя. Можно только приехать на день, полюбоваться пейзажами, в хорошую погоду покупаться и позагорать.
Владимир рассказывает, что у Нацпарка была идея оборудовать здесь одну из туристических стоянок, но пока ее не воплотили в жизнь.
В конце деревни, на берегу озера Недрова, расположилась усадьба с одноименным названием «Масковичи».
Турбаза «Слободка» предлагает сезонный отдых
Турбаза «Слободка» работает только в летний период и может одновременно принимать от 15 до 20 человек. Она расположена в живописной местности у подножия знаменитой озовой гряды на окраине агрогородка Слободка в 12 километрах от Браслава по трассе Браслав—Друя.
В день нашего приезда гостей на базе еще не было, она готовилась к открытию нового сезона.
На территории комплекса расположены 8 домиков. В домиках № 6 и 7 с санузлами стоят по две односпальные кровати, шкаф, тумбочки. Они бюджетные, здесь в основном проживают рыбаки.
В домике №8 гостям предлагаются двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, тумбочка. В санузле есть душ с горячей водой.
В 2017 году построены 5 новых домиков с удобствами. В них стоят двуспальные кровати, телевизоры, холодильники. В холлах – дополнительные раскладные двухместные диваны. Они рассчитаны на 4 человек. В сезон можно
На территории комплекса находятся две летние беседки, беседка-барбекю, русская парная баня. Недалеко от туркомплекса начинается экологическая тропа, проложенная по Слободковской гряде протяженностью 2,5 км.
Администратор базы отдыха Ольга Седюкевич рассказывает, что чаще всего в «Слободке» отдыхают семьи с детьми. Их, в частности, привлекает то, что база находится в агрогородке «Слободка», где есть все объекты социальной инфраструктуры — магазины, отделение почты, банк, банкомат. Во время проведения фестиваля Viva Braslav приезжает много молодежи. Мест для всех не хватает, поэтому разбиваются палатки.
На базе в столовой организовано трехразовое питание, которое обходится гостям в среднем в 25 рублей в сутки. Меню самое разнообразное.
— Порции большие, у нас голодным никто не останется. На завтрак подадут блинчики, творог, кашу, оладьи, кофе, чай, печенье и другие сладости. Если кто-то пожелает на ужин вместо блюд обычного меню шашлык или другую изысканную еду, то она ему будет приготовлена, — рассказывает Ольга.
В 50 метрах от базы находится озеро Потех, которое соединяется с озером Недрово.
— Озеро Потех — излюбленное место рыбаков. Здесь водится очень много леща, — дополняет администратор базы.
На базе проходят торжественные мероприятия — свадьбы, юбилеи, банкеты. В межсезонье здесь готовятся фирменные блюда — домашние пельмени из мяса дичи, сыровяленые изделия из лося, бобра. Продукция реализуются через эколавку в туристическом комплексе «Дривяты».
База отдыха «Леошки» — есть где развернуться
База отдыха «Леошки» расположена в 8,6 километрах на северо-востоке от Браслава, вблизи деревни Даньки и занимает почти 10 гектаров земли.
На базе есть круглогодичные и сезонные дома. Одновременно она может принимать порядка 45-50 человек. Туристический объект функционирует с 2002 года. Все начиналось с обычного вагончика, в котором могли проживать 4 человека, и бани на берегу озера. Популярность объекта из года в год росла, и базу решили расширять.
Сначала построили три небольших домика эконом-класса для рыбаков, хостел, VIP-коттедж, столовую.
Последняя очередь строительства — домики на 3-4 человека на новой улице, которые обойдутся отдыхающим в сезон примерно в 150 рублей в сутки.
Сегодня на базе есть две бани, беседки и пирсы, пруд с рыбой.
База стоит на берегу уникального озера Волос Северный, которое среди туристов приобрело популярность благодаря высокой прозрачности воды, которая достигает 6 метров.В хорошую безветренную погоду дно озера проглядывается до мельчайших подробностей.
Озеро уникально и тем, что в нем встречаются представители беспозвоночных — лимнокалянус и бокоплав Палласа — реликты ледникового периода, которые занесены в Красную книгу Беларуси.
Водоем богат на рыбу. Здесь можно словить уклейку, окуня, щуку, ерша, красноперку, плотву. Также сюда запустили сазана, угря, сига.
Озеро Северный Волос соединяется протоком с озером Южный Волос, которое является самым глубоким в группе Браславских озер и занимает второе место по глубине в Беларуси (40,4 м). Вода в озере отличается высокой степенью прозрачности, а также чистотой (занимает седьмое место в Европе по чистоте воды). Здесь, как и в озере Северный Волос,встречаются представители беспозвоночных — понтопорея, лимнокалянус, бокоплав Паласа и реликтовая мизида. Также в озере обитает широкопалый рак, который занесен в Красную книгу Беларуси.
На удочку можно словить красноперку, щуку, уклейку, плотву, окуня, ерша.
Директор базы Елена Котова рассказывает, что приезжающие в «Леошки» рыбаки имеют хорошие уловы. Вес плотвы достигает более 200 грамм.
— Нашу базу любят и охотники. 1 мая заселились более 20 человек из России. С июня будет организован прокат лодок и катамаранов, — дополняет директор базы. — У нас замечательная домашняя кухня.
Владимир Петкевич говорит о том, что «Леошки» — одна из самых востребованных и популярных баз отдыха на территории Национального парка.
— Вода в озерах богата ионами серебра и очень подходит для лечения людей, имеющих проблему с кожей тела и лица. Люди приезжают сюда из больших мегаполисов, чтобы отдохнуть душой и телом. Они гуляют по лесу, босиком по берегу водоема, слушают пение птиц, — дополняет Владимир. — На наших базах отдыха всегда много россиян. Они сами планируют свои маршруты. Приезжая в Беларусь, посещают Минск, Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу, ну и, конечно же, заезжают на недельку к нам на Браславские озера.
База отдыха «Дривяты» — комфортный отдых на берегу озера
Туристический комплекс «Дривяты» расположен в самом Браславе, в красивом сосновом лесу, на берегу озера Дривяты.
На обустроенной охраняемой территории находится три корпуса с номерами разного типа комфортности для проживания.
Мы ночевали в корпусе №3 в однокомнатных двухместных номерах, которые нам обошлись около 30 рублей в сутки. Но это для командировочных. Для отдыхающих такой номер стоит уже 62 рубля в сутки.
Комната на две однокомнатные кровати, тумбочки, телевизор, небольшой холодильный, совмещенный санузел с душевой кабиной. Приглянулось то, что в отличие от других гостиничных номеров, где приходилось ночевать, здесь было очень тихо и уютно.
С балкона через сосны просматривалось озеро. Погода была ветряная, поднимались волны, вода шумела, и создавалось впечатление, что находишься на берегу моря. На ночевку приехали в 9 часов вечера. К этому времени база отдыха была полностью заполнена.
На территории комплекса в ресторане «Дривяты» организовано трехразовое питание.
Действует оздоровительный комплекс с мини-бассейном, джакузи, тренажерным залом, вечером можно отдохнуть в ресторане или баре. Есть свой банный комплекс, эколавка.
Думается, что ни один человек, который решит отдохнуть на Браславских озерах и базах отдыха Национального парка, не останется равнодушным и увезет с собой массу наилучших впечатлений.
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Отдых на Браславских озерах: домик на берегу 2-го по глубине озера в Беларуси за 150 р./сутки и рыбалка в сафари-парке за 5
Приближается лето, и многие из нас уже планируют, как провести свой отпуск, чтобы оздоровиться и получить массу новых впечатлений на весь предстоящий год....
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